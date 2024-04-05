РФ намагається вивести з ладу залізниці в Європі — FT
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РФ намагається вивести з ладу залізниці в Європі — FT

Залізниця
Джерело:  Financial Times

Росія здійснила «тисячі» спроб втрутитися в роботу європейських залізничних мереж, щоб дестабілізувати ЄС і саботувати критичну інфраструктуру.

Кібератаки на чеську залізницю

Про це виданню Financial Times розповів міністр транспорту Чехії Мартін Купка.

За його словами, Москву підозрюють у «тисячах спроб послабити наші системи» після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Купка розповів, що хакерські атаки спрямовані на системи сигналізації та мережі чеського національного залізничного оператора České dráhy.

Попередні атаки призвели до виходу з ладу систем продажу квитків. Це викликало занепокоєння у тому, що успішні атаки можуть призвести до серйозних аварій.

Це, безумовно, складний момент. . [але] я справді дуже задоволений, тому що ми можемо захистити всі системи перед атаками.

Мартін Купка

Мартін Купка

міністр транспорту Чехії

У České dráhy заявили, що «спостерігали збільшення кількості кібератак на нашу цифрову інфраструктуру» і «постійно зміцнюють» свою кібербезпеку.

Кібератаки на транспорт у Європі

Financial Times пише, що у березні 2023 року агентство ЄС з кібербезпеки опублікувало свій перший звіт про загрози для транспорту.

У ньому зазначено, що «атаки на залізничні компанії почастішали, насамперед через вторгнення Росії в Україну».

У звіті відзначено великі кібератаки «проросійських хакерських груп» на залізничні компанії в Латвії, Литві, Румунії та Естонії.

Чеське агентство з кібербезпеки NUKIB також попереджало про зростання кількості кібератак в останні роки.

Однією з помітних тенденцій минулого року стало зростання інтересу зловмисників до енергетичного та транспортного секторів, — йдеться в звіті, опублікованому в липні.

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