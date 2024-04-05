РФ намагається вивести з ладу залізниці в Європі — FT

Росія здійснила «тисячі» спроб втрутитися в роботу європейських залізничних мереж, щоб дестабілізувати ЄС і саботувати критичну інфраструктуру.
Кібератаки на чеську залізницю
Про це виданню Financial Times розповів міністр транспорту Чехії Мартін Купка.
За його словами, Москву підозрюють у «тисячах спроб послабити наші системи» після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.
Купка розповів, що хакерські атаки спрямовані на системи сигналізації та мережі чеського національного залізничного оператора České dráhy.
Попередні атаки призвели до виходу з ладу систем продажу квитків. Це викликало занепокоєння у тому, що успішні атаки можуть призвести до серйозних аварій.
У České dráhy заявили, що «спостерігали збільшення кількості кібератак на нашу цифрову інфраструктуру» і «постійно зміцнюють» свою кібербезпеку.
Кібератаки на транспорт у Європі
Financial Times пише, що у березні 2023 року агентство ЄС з кібербезпеки опублікувало свій перший звіт про загрози для транспорту.
У ньому зазначено, що «атаки на залізничні компанії почастішали, насамперед через вторгнення Росії в Україну».
У звіті відзначено великі кібератаки «проросійських хакерських груп» на залізничні компанії в Латвії, Литві, Румунії та Естонії.
Чеське агентство з кібербезпеки NUKIB також попереджало про зростання кількості кібератак в останні роки.
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