РФ намагається вивести з ладу залізниці в Європі — FT

Росія здійснила «тисячі» спроб втрутитися в роботу європейських залізничних мереж, щоб дестабілізувати ЄС і саботувати критичну інфраструктуру.

Кібератаки на чеську залізницю

Про це виданню Financial Times розповів міністр транспорту Чехії Мартін Купка.

За його словами, Москву підозрюють у «тисячах спроб послабити наші системи» після повномасштабного вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року.

Купка розповів, що хакерські атаки спрямовані на системи сигналізації та мережі чеського національного залізничного оператора České dráhy.

Попередні атаки призвели до виходу з ладу систем продажу квитків. Це викликало занепокоєння у тому, що успішні атаки можуть призвести до серйозних аварій.

Це, безумовно, складний момент. . [але] я справді дуже задоволений, тому що ми можемо захистити всі системи перед атаками. Мартін Купка міністр транспорту Чехії

У České dráhy заявили, що «спостерігали збільшення кількості кібератак на нашу цифрову інфраструктуру» і «постійно зміцнюють» свою кібербезпеку.

Кібератаки на транспорт у Європі

Financial Times пише, що у березні 2023 року агентство ЄС з кібербезпеки опублікувало свій перший звіт про загрози для транспорту.

У ньому зазначено, що «атаки на залізничні компанії почастішали, насамперед через вторгнення Росії в Україну».

У звіті відзначено великі кібератаки «проросійських хакерських груп» на залізничні компанії в Латвії, Литві, Румунії та Естонії.

Чеське агентство з кібербезпеки NUKIB також попереджало про зростання кількості кібератак в останні роки.