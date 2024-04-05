РФ пытается вывести из строя железные дороги в Европе — FT

Россия предприняла "тысячи" попыток вмешаться в работу европейских железнодорожных сетей, чтобы дестабилизировать ЕС и саботировать критическую инфраструктуру.

Кибератаки на чешскую железную дорогу

Об этом изданию Financial Times рассказал министр транспорта Чехии Мартин Купка.

По его словам, Москву подозревают в "тысячах попыток ослабить наши системы" после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Купка рассказал, что хакерские атаки направлены на системы сигнализации и сети чешского национального железнодорожного оператора Českej dráhy.

Предыдущие атаки привели к выходу из строя систем продаж билетов. Это вызвало беспокойство о том, что успешные атаки могут привести к серьезным авариям.

Это безусловно сложный момент. . [но] я действительно очень доволен, потому что мы можем защитить все системы перед атаками. Мартин Купка министр транспорта Чехии

В Českej dráhy заявили, что «наблюдали увеличение количества кибератак на нашу цифровую инфраструктуру» и «постоянно укрепляют» свою кибербезопасность.

Кибератаки на транспорт в Европе

Financial Times пишет, что в марте 2023 года агентство ЕС по кибербезопасности опубликовало свой первый отчет об угрозах транспорта.

В нем отмечено, что «атаки на железнодорожные компании участились, прежде всего из-за вторжения России в Украину».

В отчете отмечены крупные кибератаки пророссийских хакерских групп на железнодорожные компании в Латвии, Литве, Румынии и Эстонии.

Чешское агентство по кибербезопасности NUKIB также предупреждало о росте количества кибератак в последние годы.