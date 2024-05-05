По словам советника оккупированного преступной армией РФ Мариуполя Петра Андрющенко, завершение строительства страной-агрессорской железной дороги из Ростова через оккупированные территории в Крым будет фактически альтернативой Крымскому мосту.
Железная дорога через оккупированные территории в Крым улучшит логистику армии РФ
Андрющенко предупредил, что завершение строительства железной дороги значительно ускорит логистику российских оккупантов.
Советник мэра оккупированного Россией Мариуполя отметил, что россияне планируют завершить строительство железной дороги до конца года, однако это может произойти и раньше.
Основными населенными пунктами этой железнодорожной ветви являются:
Ростов-на-Дону;
Бердянск;
Мариуполь;
Севастополь.
По его словам, во время тестового запуска поезд не перевозил ничего, направляясь в Волноваху.
В то время в порту оккупированного Мариуполя появились бетонные блоки.
Андрющенко не исключил, что вскоре оккупанты будут перевозить их по железной дороге.
Интересно, что для безопасности россияне расселили своих инженеров по домам в Гранитном. Они боятся чрезмерного скопления, чтобы к инженерам не посетил "хлопок".
Что известно о ситуации в оккупированном Мариуполе
Андрющенко отметил, что есть не очень хорошие новости для Украины из оккупированного города.
В октябре 2023 года украли в Либерии судно Smarta. С тех пор балкер стоял в порту без движения, но уже сейчас россияне его отремонтировали, покрасили, повесили туда русский флаг и переименовали из "Smarta" в "Таганрог".
Это значит, что россияне достигли такого уровня ремонтов в порту, что могут оперативно обновлять если не крупные суда, то хотя бы малые балкеры.
Поэтому оккупанты готовы к большим перемещениям, в том числе и военным грузам.
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