По словам советника оккупированного преступной армией РФ Мариуполя Петра Андрющенко, завершение строительства страной-агрессорской железной дороги из Ростова через оккупированные территории в Крым будет фактически альтернативой Крымскому мосту.

Железная дорога через оккупированные территории в Крым улучшит логистику армии РФ

Андрющенко предупредил, что завершение строительства железной дороги значительно ускорит логистику российских оккупантов.

Советник мэра оккупированного Россией Мариуполя отметил, что россияне планируют завершить строительство железной дороги до конца года, однако это может произойти и раньше.

Основными населенными пунктами этой железнодорожной ветви являются:

Ростов-на-Дону;

Бердянск;

Мариуполь;

Севастополь.

Всё это тестовый вариант, мы это отслеживаем. Первый большой тестовый поезд на этой неделе вышел из порта и доехал до Волновахи. Впереди ехала одна пустая платформа, чтобы если бы какой-то участок был заминирован, поезд остался целым. В этом нет ничего хорошего, — объясняет Андрющенко. Поделиться

По его словам, во время тестового запуска поезд не перевозил ничего, направляясь в Волноваху.

В то время в порту оккупированного Мариуполя появились бетонные блоки.

Андрющенко не исключил, что вскоре оккупанты будут перевозить их по железной дороге.

На мосту возле Гранитного еще рельсы не уложили, они валяются рядом. Техника туда еще не заехала. По их планам и нашим ожиданиям железную дорогу достроят в конце мая. Поэтому сейчас они гоняют туда-сюда фактически пустым человеком. Но они завозят немного руды и каолина из Волновахи, возвращаясь назад, — отметил Андрющенко. Поделиться

Интересно, что для безопасности россияне расселили своих инженеров по домам в Гранитном. Они боятся чрезмерного скопления, чтобы к инженерам не посетил "хлопок".

Что известно о ситуации в оккупированном Мариуполе

Андрющенко отметил, что есть не очень хорошие новости для Украины из оккупированного города.

Порт закупает большое количество топлива и услуги по обслуживанию малого флота. По крайней мере, речь идет о буксирах, которые помогают швартоваться и заходить в акваторию порта глубоководным судам. Это точно не о хорошем, — подчеркивает советник мэра оккупированного города. Поделиться

В октябре 2023 года украли в Либерии судно Smarta. С тех пор балкер стоял в порту без движения, но уже сейчас россияне его отремонтировали, покрасили, повесили туда русский флаг и переименовали из "Smarta" в "Таганрог".

Они готовят его к выходу. Это морской балкер, судно на 7-8 тысяч тонн. Каолин и руду свозят на причал, ближе к этому судну и готовят его к погрузке. Если сложить всю информацию в кучу, то все очень плохо. Без преувеличений и запугиваний очень плохо, — объясняет Андрющенко. Поделиться

Это значит, что россияне достигли такого уровня ремонтов в порту, что могут оперативно обновлять если не крупные суда, то хотя бы малые балкеры.

Поэтому оккупанты готовы к большим перемещениям, в том числе и военным грузам.