Российские войска не используют Крымский мост в полном объеме, поскольку он может не выдержать нагрузки после украинских атак.

Крымский мост может не выдержать военных нагрузок

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук отметил, что "россияне испытывают волнение по поводу того, что мост может не выдержать".

Иногда их паблики тоже подтверждают эту информацию. Уже было не одно официальное заявление от СБУ, что после удачной операции СБУ и ВМС, в результате чего был нанесен удар по опоре Крымского моста, дальнейшая эксплуатация железной дороги в полном объеме фактически невозможна. Дмитрий Плетенчук Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга

Он пояснил, что россияне на данный момент не используют Крымский мост в полном объеме для логистики, однако это не мешает им опрокидывать личный состав грузовиками или некоторые образцы вооружения.

К примеру, прицепная артиллерия может проехать или оперативно-тактический ракетный комплекс типа "Искандер" тоже может проехать по мосту. Но эшелоны с бронированной техникой там наблюдались очень давно, — сказал спикер. Поделиться

Россия не перевозит грузы военного назначения по Крымскому мосту

В преддверии издания The Independent и аналитики проекта Molfar сообщили, что на Керченском мосту практически отсутствует движение транспорта. Об этом свидетельствует анализ спутниковых снимков.

Аналитики считают, что мост больше не является эффективной военной мишенью для украинских войск.

Изображения, сделанные спутниковыми специалистами Maxar, которые были проанализированы Molfar и направлены The Independent, показывают, что почти ни один военный грузовой поезд не курсировал по железнодорожной линии моста в течение трех месяцев.

Только 29 февраля на мосту был замечен один российский грузовой поезд, перевозивший около 55 вагонов горючего.