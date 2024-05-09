ЗСУ розкрили подробиці розгрому штурмовиків РФ у Красногорівці

Українські воїни змогли успішно ліквідувати частину штурмових груп російської армії, яким вдалося прорватися на вогнетривкий завод у місті Красногорівка Донецької області.

ЗСУ зірвали прорив армії РФ у Красногорівку

Новими подробицями поділився речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

Він звертає увагу на те, що в районі Красногорівки лише протягом останньої доби було зафіксовано 11 штурмів.

Окрім того, відбулося 2 зустрічних боя та близько 120 скидів з ворожих дронів.

Армія РФ продовжує штурмувати місто Красногорівка невеликими групами.

За словами Назара Волошина, час від часу поодинокі групи намагаються заходити в східні околиці Красногорівки на бронетехніці. Але найчастіше ідуть піші або маломобільні групи на мотоциклах.

Однак українські воїни вогнем артилерії та мінометів знищують усі намагання противника саме зайти у місто.

Частину тих груп, які прорвалися до вогнетривкого заводу в Красногорівці, українським воїнам вдалося ліквідувати. А ті, хто залишилися, перебувають у складному становищі. Оскільки практично вони позбавлені постачання боєкомплектом і підтримки бронетехніки. Наразі тривають там бої, — розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця". Поширити

Втрати армії РФ станом на 9 травня 2024 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.05.24 орієнтовно склали: