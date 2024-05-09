ЗСУ розкрили подробиці розгрому штурмовиків РФ у Красногорівці
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ розкрили подробиці розгрому штурмовиків РФ у Красногорівці

ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Українські воїни змогли успішно ліквідувати частину штурмових груп російської армії, яким вдалося прорватися на вогнетривкий завод у місті Красногорівка Донецької області.

ЗСУ зірвали прорив армії РФ у Красногорівку

Новими подробицями поділився речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

Він звертає увагу на те, що в районі Красногорівки лише протягом останньої доби було зафіксовано 11 штурмів.

Окрім того, відбулося 2 зустрічних боя та близько 120 скидів з ворожих дронів.

Армія РФ продовжує штурмувати місто Красногорівка невеликими групами.

За словами Назара Волошина, час від часу поодинокі групи намагаються заходити в східні околиці Красногорівки на бронетехніці. Але найчастіше ідуть піші або маломобільні групи на мотоциклах.

Однак українські воїни вогнем артилерії та мінометів знищують усі намагання противника саме зайти у місто.

Частину тих груп, які прорвалися до вогнетривкого заводу в Красногорівці, українським воїнам вдалося ліквідувати. А ті, хто залишилися, перебувають у складному становищі. Оскільки практично вони позбавлені постачання боєкомплектом і підтримки бронетехніки. Наразі тривають там бої, — розповів речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Втрати армії РФ станом на 9 травня 2024 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 478 730 (+1 300) осіб,

  • танків − 7 429 (+11) од,

  • бойових броньованих машин − 14 281 (+35) од,

  • артилерійських систем − 12 340 (+23) од,

  • РСЗВ − 1 058 (+1) од,

  • засобів ППО − 793 (+1) од,

  • літаків − 349 (+0) од,

  • гелікоптерів − 325 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 775 (+47) од,

  • крилатих ракет − 2 192 (+41) од,

  • кораблів/катерів − 26 (+0) од,

  • підводних човнів − 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн − 16 618 (+69) од,

  • спеціальної техніки − 2 027 (+8) од.

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