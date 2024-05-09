ЗСУ розкрили подробиці розгрому штурмовиків РФ у Красногорівці

Українські воїни змогли успішно ліквідувати частину штурмових груп російської армії, яким вдалося прорватися на вогнетривкий завод у місті Красногорівка Донецької області.
ЗСУ зірвали прорив армії РФ у Красногорівку
Новими подробицями поділився речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин.
Він звертає увагу на те, що в районі Красногорівки лише протягом останньої доби було зафіксовано 11 штурмів.
Окрім того, відбулося 2 зустрічних боя та близько 120 скидів з ворожих дронів.
Армія РФ продовжує штурмувати місто Красногорівка невеликими групами.
За словами Назара Волошина, час від часу поодинокі групи намагаються заходити в східні околиці Красногорівки на бронетехніці. Але найчастіше ідуть піші або маломобільні групи на мотоциклах.
Однак українські воїни вогнем артилерії та мінометів знищують усі намагання противника саме зайти у місто.
Втрати армії РФ станом на 9 травня 2024 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 09.05.24 орієнтовно склали:
особового складу − близько 478 730 (+1 300) осіб,
танків − 7 429 (+11) од,
бойових броньованих машин − 14 281 (+35) од,
артилерійських систем − 12 340 (+23) од,
РСЗВ − 1 058 (+1) од,
засобів ППО − 793 (+1) од,
літаків − 349 (+0) од,
гелікоптерів − 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня − 9 775 (+47) од,
крилатих ракет − 2 192 (+41) од,
кораблів/катерів − 26 (+0) од,
підводних човнів − 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн − 16 618 (+69) од,
спеціальної техніки − 2 027 (+8) од.
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