ВСУ раскрыли подробности разгрома штурмовиков РФ в Красногоровке

Украинские воины смогли успешно ликвидировать часть штурмовых групп российской армии, которым удалось прорваться на огнеупорный завод в Красногоровке Донецкой области.
ВСУ сорвали прорыв армии РФ в Красногоровку
Новыми подробностями поделился спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.
Он обращает внимание на то, что в районе Красногоровки только за последние сутки было зафиксировано 11 штурмов.
Кроме того, произошло 2 встречных боя и около 120 сбросов с вражеских дронов.
Армия РФ продолжает штурмовать город Красногоровка небольшими группами.
По словам Назара Волошина, иногда одиночные группы пытаются заходить в восточные окраины Красногоровки на бронетехнике. Но чаще всего идут пешие или маломобильные группы на мотоциклах.
Однако украинские воины огнем артиллерии и минометов уничтожают все попытки противника как раз зайти в город.
Потери армии РФ по состоянию на 9 мая 2024 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.05.24 ориентировочно составили:
личного состава — около 478 730 (+1 300) человек,
танков − 7 429 (+11) ед,
боевых бронированных машин — 14 281 (+35) ед,
артиллерийских систем − 12 340 (+23) ед,
РСЗО − 1 058 (+1) ед,
средств ПВО − 793 (+1) ед,
самолетов − 349 (+0) ед,
вертолетов − 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 9 775 (+47) ед,
крылатых ракет − 2 192 (+41) ед,
кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 16 618 (+69) ед,
специальной техники — 2 027 (+8) ед.
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