ВСУ раскрыли подробности разгрома штурмовиков РФ в Красногоровке
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ раскрыли подробности разгрома штурмовиков РФ в Красногоровке

ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Украинские воины смогли успешно ликвидировать часть штурмовых групп российской армии, которым удалось прорваться на огнеупорный завод в Красногоровке Донецкой области.

ВСУ сорвали прорыв армии РФ в Красногоровку

Новыми подробностями поделился спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

Он обращает внимание на то, что в районе Красногоровки только за последние сутки было зафиксировано 11 штурмов.

Кроме того, произошло 2 встречных боя и около 120 сбросов с вражеских дронов.

Армия РФ продолжает штурмовать город Красногоровка небольшими группами.

По словам Назара Волошина, иногда одиночные группы пытаются заходить в восточные окраины Красногоровки на бронетехнике. Но чаще всего идут пешие или маломобильные группы на мотоциклах.

Однако украинские воины огнем артиллерии и минометов уничтожают все попытки противника как раз зайти в город.

Часть тех групп, которые прорвались в огнеупорный завод в Красногоровке, украинским воинам удалось ликвидировать. А оставшиеся находятся в сложном положении. Поскольку практически они лишены снабжения боекомплектом и поддержки бронетехники. Сейчас продолжаются бои, — рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Потери армии РФ по состоянию на 9 мая 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 478 730 (+1 300) человек,

  • танков − 7 429 (+11) ед,

  • боевых бронированных машин — 14 281 (+35) ед,

  • артиллерийских систем − 12 340 (+23) ед,

  • РСЗО − 1 058 (+1) ед,

  • средств ПВО − 793 (+1) ед,

  • самолетов − 349 (+0) ед,

  • вертолетов − 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 9 775 (+47) ед,

  • крылатых ракет − 2 192 (+41) ед,

  • кораблей/катеров − 26 (+0) ед,

  • подлодок − 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн − 16 618 (+69) ед,

  • специальной техники — 2 027 (+8) ед.

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