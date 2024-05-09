ВСУ раскрыли подробности разгрома штурмовиков РФ в Красногоровке

ВСУ сорвали прорыв армии РФ в Красногоровку

Новыми подробностями поделился спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

Он обращает внимание на то, что в районе Красногоровки только за последние сутки было зафиксировано 11 штурмов.

Кроме того, произошло 2 встречных боя и около 120 сбросов с вражеских дронов.

Армия РФ продолжает штурмовать город Красногоровка небольшими группами.

По словам Назара Волошина, иногда одиночные группы пытаются заходить в восточные окраины Красногоровки на бронетехнике. Но чаще всего идут пешие или маломобильные группы на мотоциклах.

Однако украинские воины огнем артиллерии и минометов уничтожают все попытки противника как раз зайти в город.

Часть тех групп, которые прорвались в огнеупорный завод в Красногоровке, украинским воинам удалось ликвидировать. А оставшиеся находятся в сложном положении. Поскольку практически они лишены снабжения боекомплектом и поддержки бронетехники. Сейчас продолжаются бои, — рассказал спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 9 мая 2024 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 09.05.24 ориентировочно составили: