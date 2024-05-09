Почему России выгодно проиграть войну Украине — объяснение CNN

Более 10 лет Россия ведет захватническую войну против Украины. По убеждению редакции CNN, если ВСУ разгромят армию РФ на поле боя, это даст шанс стране-агрессорке переосмыслить свои действия и спастись от окончательного распада.

Россия должна проиграть войну ради себя

Многие западные аналитики до сих пор убеждены в том, что такая большая страна как РФ просто не может проиграть войну.

По убеждению американских аналитиков, это ошибка, ведь России даже выгодно потерпеть поражение от Украины, чтобы получить шанс на новую жизнь без диктатуры.

Если победит Россия, последствия будут ужасающими: риск более масштабной войны в Европе, большая вероятность китайской авантюры в Тихом океане, ослабление международного правового порядка в целом, вероятное распространение ядерного оружия, потеря веры в демократию, — прогнозирует издание. Поделиться

Более того, если РФ решится начать войну против НАТО, то это может привести к ее окончательному распаду.

России выгодно проиграть войну ради шанса на нормальное будущее

Журналисты напоминают о том, что проигрывать войны — это нормально для России, ведь именно поражения давали возможность переосмыслить свои ошибки и провести судьбоносные реформы.

К примеру, поражение в Крыму 1856 заставило самодержавие покончить с крепостным правом.

Разгром России Японией в 1905 году стал причиной масштабной революции.

Нельзя также забывать, что неудача СССР в Афганистане привела к реформам Горбачева и, соответственно, к окончанию холодной войны.