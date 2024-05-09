Чому Росії вигідно програти війну Україні — пояснення CNN

Понад 10 років Росія веде загарбницьку війну проти України. На переконання редакції CNN, якщо ЗСУ розгромлять армію РФ на полі бою, то це дасть шанс країні-агресорці переосмислити свої дії й врятуватися від остаточного розпаду.

Росія повинна програти війну заради себе

Чимало західних аналітиків досі переконані в тому, що така велика країна як РФ просто не може програти війну.

На переконання американських аналітиків, це помилка, адже Росії навіть вигідно зазнати поразки від України, щоб отримати шанс на нове життя без диктатури.

Якщо переможе Росія, наслідки будуть жахливими: ризик масштабнішої війни в Європі, більша ймовірність китайської авантюри в Тихому океані, ослаблення міжнародного правового порядку загалом, ймовірне розповсюдження ядерної зброї, втрата віри в демократію, — прогнозує видання. Поширити

Ба більше, якщо РФ наважиться розпочати війну проти НАТО, то може остаточно розпастися.

Росії вигідно програти війну задля шансу на нормальне майбутнє

Журналісти нагадують про те, що програвати війни — це нормально для Росії, адже саме поразки давали можливість переосмислити свої помилки та провести доленосні реформи.

До прикладу, поразка в Криму 1856 року змусила самодержавство покінчити з кріпосним правом.

Розгром Росії Японією у 1905 році став причиною масштабної революції.

Не можна також забувати про те, що невдача СРСР в Афганістані призвела до реформ Горбачова і, відповідно, до закінчення холодної війни.