Чому Росії вигідно програти війну Україні — пояснення CNN
Категорія
Україна
Дата публікації

Чому Росії вигідно програти війну Україні — пояснення CNN

армІя РФ
Джерело:  CNN

Понад 10 років Росія веде загарбницьку війну проти України. На переконання редакції CNN, якщо ЗСУ розгромлять армію РФ на полі бою, то це дасть шанс країні-агресорці переосмислити свої дії й врятуватися від остаточного розпаду.

Росія повинна програти війну заради себе

Чимало західних аналітиків досі переконані в тому, що така велика країна як РФ просто не може програти війну.

На переконання американських аналітиків, це помилка, адже Росії навіть вигідно зазнати поразки від України, щоб отримати шанс на нове життя без диктатури.

Якщо переможе Росія, наслідки будуть жахливими: ризик масштабнішої війни в Європі, більша ймовірність китайської авантюри в Тихому океані, ослаблення міжнародного правового порядку загалом, ймовірне розповсюдження ядерної зброї, втрата віри в демократію, — прогнозує видання.

Ба більше, якщо РФ наважиться розпочати війну проти НАТО, то може остаточно розпастися.

Росії вигідно програти війну задля шансу на нормальне майбутнє

Журналісти нагадують про те, що програвати війни — це нормально для Росії, адже саме поразки давали можливість переосмислити свої помилки та провести доленосні реформи.

До прикладу, поразка в Криму 1856 року змусила самодержавство покінчити з кріпосним правом.

Розгром Росії Японією у 1905 році став причиною масштабної революції.

Не можна також забувати про те, що невдача СРСР в Афганістані призвела до реформ Горбачова і, відповідно, до закінчення холодної війни.

Росія може програти цю війну, і повинна, заради самих росіян. Перемога над Росією означає не тільки кінець безглуздим втратам молодих життів в Україні. Це ще й єдиний шанс Росії стати постімперською країною, країною, де можливі реформи, де самі росіяни можуть бути захищені законом і мати право голосу. Поразка в Україні — це історичний шанс Росії на нормальне життя — підсумовує CNN.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Нікополь — загинули двоє людей
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Обстріл Нікополя
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чому НАТО не вводить свої війська в Україну — Столтенберг розкрив неочікувану причину
Столтенберг та Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія планує завдати ударів по критичній інфраструктурі Чернігова — начальник МВА
Дмитро Брижинський
ракета

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?