ЗСУ заблокували штурмові групи окупантів на території заводу в Красногорівці

Росіянам вдалося прорватися до Красногорівки малими штурмовими групами.
Російські штурмовики прорвалися до Красногорівки
Штурмові групи армії РФ прорвалися у місто Красногорівка Донецької області — Сили оборони їх заблокували на території вогнетривкого заводу
Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин у етері Армія TV.
Також за його словами Сили оборони відрізали ворожі групи від постачання боєкомплекту.
Крім того, росіяни проводять штурми поблизу селища Нетайлове і намагаються штурмувати східну частину Первомайського. Складна ситуація і біля Невельського.
Біля Невельського вони також заходять малими групами, контратакують, наші воїни їх відбивають.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, окупаційна армія РФ зазнає високих втрат в районі Авдіївки та на Новопавлівському напрямку і не має жодних успіхів.
Цехоцький підкреслив, що ворог постійно упродовж доби намагається проводити атаки і штурми, однак не може домогтись жодних успіхів.
Ворог цілодобово намагається штурмувати й просуватися. Мова йде про населені пункти Нетайлове, Невельське, Красногорівка. Сили підрозділу бригади тримають лінію фронту. Ворог знищується, суттєвих успіхів у нього немає, — підкреслив військовий.
Він також пояснив, що час від часу українські військові змушені змінювати позиції через руйнування російськими окупантами оборонних рубежів.
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