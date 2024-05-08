ЗСУ заблокували штурмові групи окупантів на території заводу в Красногорівці
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ заблокували штурмові групи окупантів на території заводу в Красногорівці

ЗСУ
Джерело:  Армія TV

Росіянам вдалося прорватися до Красногорівки малими штурмовими групами.

Російські штурмовики прорвалися до Красногорівки

Штурмові групи армії РФ прорвалися у місто Красногорівка Донецької області — Сили оборони їх заблокували на території вогнетривкого заводу

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин у етері Армія TV.

Ворог прорвався у місто малими штурмовими групами та засів на території вогнетривкого заводу. Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59 бригади, ворога було блоковано і він поки що перебуває там.

Назар Волошин

Назар Волошин

Речник ОСУВ “Хортиця”

Також за його словами Сили оборони відрізали ворожі групи від постачання боєкомплекту.

Наші захисники повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку й околиці населеного пункту. За минулу добу захисники знищили близько 30 ворогів на підходах до Красногорівки.

Крім того, росіяни проводять штурми поблизу селища Нетайлове і намагаються штурмувати східну частину Первомайського. Складна ситуація і біля Невельського.

Біля Невельського вони також заходять малими групами, контратакують, наші воїни їх відбивають.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, окупаційна армія РФ зазнає високих втрат в районі Авдіївки та на Новопавлівському напрямку і не має жодних успіхів. 

Цехоцький підкреслив, що ворог постійно упродовж доби намагається проводити атаки і штурми, однак не може домогтись жодних успіхів.

Ворог цілодобово намагається штурмувати й просуватися. Мова йде про населені пункти Нетайлове, Невельське, Красногорівка. Сили підрозділу бригади тримають лінію фронту. Ворог знищується, суттєвих успіхів у нього немає, — підкреслив військовий.

Він також пояснив, що час від часу українські військові змушені змінювати позиції через руйнування російськими окупантами оборонних рубежів.

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