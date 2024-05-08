ЗСУ заблокували штурмові групи окупантів на території заводу в Красногорівці

Російські штурмовики прорвалися до Красногорівки

Штурмові групи армії РФ прорвалися у місто Красногорівка Донецької області — Сили оборони їх заблокували на території вогнетривкого заводу

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин у етері Армія TV.

Ворог прорвався у місто малими штурмовими групами та засів на території вогнетривкого заводу. Зусиллями наших підрозділів, зокрема 59 бригади, ворога було блоковано і він поки що перебуває там. Назар Волошин Речник ОСУВ “Хортиця”

Також за його словами Сили оборони відрізали ворожі групи від постачання боєкомплекту.

Наші захисники повністю тримають під вогневим контролем і Красногорівку й околиці населеного пункту. За минулу добу захисники знищили близько 30 ворогів на підходах до Красногорівки. Поширити

Крім того, росіяни проводять штурми поблизу селища Нетайлове і намагаються штурмувати східну частину Первомайського. Складна ситуація і біля Невельського.

Біля Невельського вони також заходять малими групами, контратакують, наші воїни їх відбивають.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

За словами офіцера 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергія Цехоцького, окупаційна армія РФ зазнає високих втрат в районі Авдіївки та на Новопавлівському напрямку і не має жодних успіхів.

Цехоцький підкреслив, що ворог постійно упродовж доби намагається проводити атаки і штурми, однак не може домогтись жодних успіхів.

Ворог цілодобово намагається штурмувати й просуватися. Мова йде про населені пункти Нетайлове, Невельське, Красногорівка. Сили підрозділу бригади тримають лінію фронту. Ворог знищується, суттєвих успіхів у нього немає, — підкреслив військовий.

Він також пояснив, що час від часу українські військові змушені змінювати позиції через руйнування російськими окупантами оборонних рубежів.