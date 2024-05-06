У Часовому Яру немає російських окупантів — речник ОСУВ "Хортиця"

Українські військові контролюють ситуацію навколо Часового Яру. Активні бойові дії тривають цілодобово, однак російських окупантів у місті немає.
ЗСУ контролюють ситуацію у Часовому Яру
Один з найважливіших напрямків фронту знаходиться під контролем Сил оборони України.
Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.
Він також спростував інформацію з мережі про те, що ЗСУ нібито підірвали міст через канал Сіверський Донець — Донбас.
Ситуація у районі Часового Яру
Нещодавно повідомлялося, що російським військам наказали захопити місто Часів Яр у Донецькій області до 9 травня. ЗСУ посилюють оборону на цьому напрямку, аби стримати наступ ворога.
При цьому в ГУР не виключають, що втрата Часового Яру — це питання часу, але наразі ЗСУ роблять все можливе, щоб такого не допустити.
Також у ЗСУ заявили, що без контролю над Часовим Яром, росіяни навряд чи зможуть просунутися далі, на Краматорський та Костянтинівський напрямки.
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