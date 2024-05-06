У Часовому Яру немає російських окупантів — речник ОСУВ "Хортиця"

Українські військові контролюють ситуацію навколо Часового Яру. Активні бойові дії тривають цілодобово, однак російських окупантів у місті немає.

ЗСУ контролюють ситуацію у Часовому Яру

Один з найважливіших напрямків фронту знаходиться під контролем Сил оборони України.

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону.

Ситуація навколо міста Часів Яр така, що Сили оборони контролюють обстановку. За минулий тиждень і на сьогодні ситуація навколо міста не змінилася, активні бойові дії тривають вдень і вночі. Однак російська пропаганда періодично робить інформаційні вкиди, що їхня армія вже увійшла у місто. Жодних територіальних успіхів ворога там останні дні немає. Російської армії в місті немає. Назар Волошин Речник ОСУВ "Хортиця"

Він також спростував інформацію з мережі про те, що ЗСУ нібито підірвали міст через канал Сіверський Донець — Донбас.

Навпаки, наші підрозділи відбудовують той міст, щоб мати шляхи сполучення. І коли йшов процес, і наша вантажівка привезла будівельні матеріали, по ній влучив FPV-дрон. Ніхто не загинув, вантажівку було пошкоджено. ЗСУ контролюють ситуацію і на тому напрямку. Поширити

Ситуація у районі Часового Яру

Нещодавно повідомлялося, що російським військам наказали захопити місто Часів Яр у Донецькій області до 9 травня. ЗСУ посилюють оборону на цьому напрямку, аби стримати наступ ворога.

При цьому в ГУР не виключають, що втрата Часового Яру — це питання часу, але наразі ЗСУ роблять все можливе, щоб такого не допустити.

Також у ЗСУ заявили, що без контролю над Часовим Яром, росіяни навряд чи зможуть просунутися далі, на Краматорський та Костянтинівський напрямки.