В Часовом Яру нет российских оккупантов — спикер ОСГВ "Хортица"

Украинские военные контролируют ситуацию вокруг Часового Яра. Активные боевые действия продолжаются круглосуточно, однако российских оккупантов в городе нет.
ВСУ контролируют ситуацию в Часовом Яру
Одно из важнейших направлений фронта находится под контролем Сил обороны Украины.
Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.
Он также опроверг информацию из сети о том, что ВСУ якобы взорвали мост через канал Северский Донец — Донбасс.
Ситуация в районе Часового Яра
Недавно сообщалось, что российским войскам приказали захватить город Часов Яр в Донецкой области до 9 мая. ВСУ усиливают оборону в этом направлении, чтобы сдержать наступление врага.
При этом в ГУР не исключают, что потеря Часового Яра — это вопрос времени, но сейчас ВСУ делают все возможное, чтобы такого не допустить.
Также в ВСУ заявили, что без контроля над Часовым Яром россияне вряд ли смогут продвинуться дальше, на Краматорское и Константиновское направления.
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