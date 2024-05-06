В Часовом Яру нет российских оккупантов — спикер ОСГВ "Хортица"
Категория
Украина
Дата публикации

В Часовом Яру нет российских оккупантов — спикер ОСГВ "Хортица"

Донеччина
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Украинские военные контролируют ситуацию вокруг Часового Яра. Активные боевые действия продолжаются круглосуточно, однако российских оккупантов в городе нет.

ВСУ контролируют ситуацию в Часовом Яру

Одно из важнейших направлений фронта находится под контролем Сил обороны Украины.

Об этом сообщил спикер ОСГВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

Ситуация вокруг города Часов Яр такова, что Силы обороны контролируют обстановку. За прошедшую неделю и сегодня ситуация вокруг города не изменилась, активные боевые действия продолжаются днем и ночью. Однако российская пропаганда периодически делает информационные вбросы, которые армия уже вошла в город. Никаких территориальных успехов противника там последние дни нет. Российской армии в городе нет.

Назар Волошин

Назар Волошин

Спикер ОСГВ "Хортица"

Он также опроверг информацию из сети о том, что ВСУ якобы взорвали мост через канал Северский Донец — Донбасс.

Напротив, наши подразделения отстраивают этот мост, чтобы иметь пути сообщения. И когда шел процесс, и наш грузовик привез строительные материалы, по нему попал FPV-дрон. Никто не погиб, грузовик был поврежден. ВСУ контролируют ситуацию и в том направлении.

Ситуация в районе Часового Яра

Недавно сообщалось, что российским войскам приказали захватить город Часов Яр в Донецкой области до 9 мая. ВСУ усиливают оборону в этом направлении, чтобы сдержать наступление врага.

При этом в ГУР не исключают, что потеря Часового Яра — это вопрос времени, но сейчас ВСУ делают все возможное, чтобы такого не допустить.

Также в ВСУ заявили, что без контроля над Часовым Яром россияне вряд ли смогут продвинуться дальше, на Краматорское и Константиновское направления.

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