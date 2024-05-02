За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, ЗСУ відступили на захищені позиції на захід від Бердичів на Донеччині.
Що відомо про відступ ЗСУ з Бердичів
Волошин зазначив, що українські військові перемістились на більш захищені позиції західніше Бердичів, Семенівки і Новомихайлівки.
За його словами, такі незначні відступи не мають важливого значення у тактичному плані.
Рішення про переміщення на інші підготовлені позиції було прийне із метою збереження житів українських військових.
Волошин наголосив, що відступ підрозділів ЗСУ не означає захоплення російськими окупантами Бердичів.
Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру
У коментарі журналістам видання “Інтерфакс-Україна” Назар Волошин зазначив, що російські окупанти продовжують здійснювати штурми із метою прорватись у Часів Яр поблизу Бахмута та прилеглі населені пункти.
За словами речника ОСУВ “Хортиця”, наразі триває запекла боротьба за контроль над логістичними маршрутами.
Він додав, що командування кремлівських загарбників не рахується із втратами ні в особовому складі, ні в військовій техніці.
Волошин підкреслив, що російські окупанти намагаються обійти місто з флангів через Богданівку та Іванівське.
Речник ОСУВ “Хортиця” зазначив, що військові злочинці армії РФ збільшили кількість “м’ясних” штурмів.
Вдень в атаку посилають мобільні вогневі групи на гольфкарах, квадроциклах, кросових мотоциклах.
Однак ворог не може домогтись тактичного успіху на цих напрямках.
При цьому окупанти роблять спроби вийти на рубіж Сіверський Донець — Донбас із метою продовжити наступ у напрямку Краматорська.
Волошин наголосив, що інформація про нібито прорив військових злочинців з армії РФ до каналу Сіверський Донець — Донбас, не відповідає дійсності.
Він зазначив, що наразі продовжується запекла боротьба за контроль над логістичними маршрутами.
За інформацією Волошина, 1 травня на місто Часів Яр було здійснено чотири ворожі штурми, на ранок четверга — тільки один.
Загалом найбільше штурмів ворог проводив від 10 до 15 за добу на часовоярівському напрямку біля Білогорівки, де окупанти заводять додатковий особовий склад, завершують перегрупування.
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