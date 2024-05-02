За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, ЗСУ відступили на захищені позиції на захід від Бердичів на Донеччині.

Що відомо про відступ ЗСУ з Бердичів

Волошин зазначив, що українські військові перемістились на більш захищені позиції західніше Бердичів, Семенівки і Новомихайлівки.

Там позиції наших українських захисників були зруйновані. Тримати там особовий склад було загрозою для життя і здоров'я наших військових. Сили оборони і підрозділи Збройних Сил відійшли на більш підготовлені та більш захищені позиції, — пояснює речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

За його словами, такі незначні відступи не мають важливого значення у тактичному плані.

Рішення про переміщення на інші підготовлені позиції було прийне із метою збереження житів українських військових.

Волошин наголосив, що відступ підрозділів ЗСУ не означає захоплення російськими окупантами Бердичів.

Якщо українські сили відходять з тих чи інших позицій, це не означає, що ворог їх відбив. Це означає, що ми їх залишили, тому що там немає де захищатися. Там марсіанський ландшафт, немає за що закріпитися. Ворог просто нищить все на своєму шляху. Незважаючи ні на що, — наголосив Волошин. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Часового Яру

У коментарі журналістам видання “Інтерфакс-Україна” Назар Волошин зазначив, що російські окупанти продовжують здійснювати штурми із метою прорватись у Часів Яр поблизу Бахмута та прилеглі населені пункти.

За словами речника ОСУВ “Хортиця”, наразі триває запекла боротьба за контроль над логістичними маршрутами.

У ворога успіхів немає. Ворог продовжує вже котрий тиждень штурмувати місто. Ситуація контрольована. Противник продовжує знищувати Часів Яр та навколишні населені пункти і авіацією, і артилерією. Окупанти всілякими способами намагаються роздобути ці панівні висоти, на яких є Часів Яр, щоб вийти на подальшу боротьбу за території і обстрілювати вже далі Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ, — наголошує Волошин. Поширити

Він додав, що командування кремлівських загарбників не рахується із втратами ні в особовому складі, ні в військовій техніці.

Волошин підкреслив, що російські окупанти намагаються обійти місто з флангів через Богданівку та Іванівське.

Речник ОСУВ “Хортиця” зазначив, що військові злочинці армії РФ збільшили кількість “м’ясних” штурмів.

Вдень в атаку посилають мобільні вогневі групи на гольфкарах, квадроциклах, кросових мотоциклах.

Однак ворог не може домогтись тактичного успіху на цих напрямках.

При цьому окупанти роблять спроби вийти на рубіж Сіверський Донець — Донбас із метою продовжити наступ у напрямку Краматорська.

Волошин наголосив, що інформація про нібито прорив військових злочинців з армії РФ до каналу Сіверський Донець — Донбас, не відповідає дійсності.

Усе, що зараз коментують деякі аналітики та експерти, що ворог прорвався до каналу, не відповідає дійсності. Ворога там на ранок не було. Штурми він там може і проводив, але його там не було, — підкреслив речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Він зазначив, що наразі продовжується запекла боротьба за контроль над логістичними маршрутами.

І російські окупанти методом випаленої землі намагаються знищувати наші всі і взводні, і опорні пункти, і саме місто Часів Яр, щоб нашим захисникам не було де оборонятися. Друга лінія оборони укріплена. Сили оборони готові до боротьби з ворогом, — наголосив Волошин. Поширити

За інформацією Волошина, 1 травня на місто Часів Яр було здійснено чотири ворожі штурми, на ранок четверга — тільки один.

Загалом найбільше штурмів ворог проводив від 10 до 15 за добу на часовоярівському напрямку біля Білогорівки, де окупанти заводять додатковий особовий склад, завершують перегрупування.