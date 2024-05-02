По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, ВСУ отступили на защищенные позиции к западу от Бердичей в Донецкой области.
Что известно об отступлении ВСУ из Бердичей
Волошин отметил, что украинские военные переместились на более защищенные позиции западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки.
По его словам, столь незначительные отступления не имеют важного значения в тактическом плане.
Решение о перемещении на другие подготовленные позиции было принято с целью сохранения рожей украинских военных.
Волошин подчеркнул, что отступление подразделений ВСУ не означает захвата российскими оккупантами Бердичей.
Что известно о ситуации в районе Часового Яра
В комментарии журналистам издания "Интерфакс-Украина" Назар Волошин отметил, что российские кафиры продолжают совершать штурмы с целью прорваться в Часов Яр близ Бахмута и близлежащие населенные пункты.
По словам спикера ОСУВ "Хортица", сейчас идет ожесточенная борьба за контроль над логистическими маршрутами.
Он добавил, что командование кремлевских захватчиков не считается с потерями ни в личном составе, ни в военной технике.
Волошин подчеркнул, что российские оккупанты пытаются обойти город с флангов через Богдановку и Ивановское.
Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что военные преступники армии РФ увеличили количество "мясных" штурмов.
Днем в атаку посылают мобильные огневые группы на гольф-карах, квадроциклах, кроссовых мотоциклах.
Однако враг не может добиться тактического успеха в этих направлениях.
При этом оккупанты предпринимают попытки выйти на рубеж Северский Донец — Донбасс с целью продолжить наступление в направлении Краматорска.
Волошин подчеркнул, что информация о якобы прорыве военных преступников из армии РФ в канал Северский Донец — Донбасс, не соответствует действительности.
Он отметил, что продолжается ожесточенная борьба за контроль над логистическими маршрутами.
По информации Волошина, 1 мая на город Часов Яр было совершено четыре вражеских штурма, к утру четверга — только один.
В целом больше всего штурмов враг проводил от 10 до 15 в сутки на временное яровское направление возле Белогоровки, где оккупанты заводят дополнительный личный состав, завершают перегруппировку.
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