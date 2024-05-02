По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, ВСУ отступили на защищенные позиции к западу от Бердичей в Донецкой области.

Что известно об отступлении ВСУ из Бердичей

Волошин отметил, что украинские военные переместились на более защищенные позиции западнее Бердичей, Семеновки и Новомихайловки.

Там позиции наших украинских защитников были разрушены. Держать там личный состав было опасностью для жизни и здоровья наших военных. Силы обороны и подразделения Вооруженных Сил отошли на более подготовленные и более защищенные позиции, — объясняет представитель ОСУВ «Хортица». Поделиться

По его словам, столь незначительные отступления не имеют важного значения в тактическом плане.

Решение о перемещении на другие подготовленные позиции было принято с целью сохранения рожей украинских военных.

Волошин подчеркнул, что отступление подразделений ВСУ не означает захвата российскими оккупантами Бердичей.

Если украинские силы уходят с тех или иных позиций, это не значит, что враг их отразил. Это значит, что мы их оставили, потому что там негде защищаться. Там марсианский ландшафт, не за что закрепиться. Враг просто уничтожает все на своем пути. Несмотря ни на что, — подчеркнул Волошин. Поделиться

Что известно о ситуации в районе Часового Яра

В комментарии журналистам издания "Интерфакс-Украина" Назар Волошин отметил, что российские кафиры продолжают совершать штурмы с целью прорваться в Часов Яр близ Бахмута и близлежащие населенные пункты.

По словам спикера ОСУВ "Хортица", сейчас идет ожесточенная борьба за контроль над логистическими маршрутами.

У врага успехов нет. Враг продолжает уже неделю штурмовать город. Ситуация контролируется. Противник продолжает уничтожать Часов Яр и окрестные населенные пункты и авиацией, и артиллерией. Оккупанты всячески пытаются раздобыть эти господствующие высоты, на которых есть Часов Яр, чтобы выйти на дальнейшую борьбу за территории и обстреливать уже дальше Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск, — отмечает Волошин. Поделиться

Он добавил, что командование кремлевских захватчиков не считается с потерями ни в личном составе, ни в военной технике.

Волошин подчеркнул, что российские оккупанты пытаются обойти город с флангов через Богдановку и Ивановское.

Спикер ОСУВ "Хортица" отметил, что военные преступники армии РФ увеличили количество "мясных" штурмов.

Днем в атаку посылают мобильные огневые группы на гольф-карах, квадроциклах, кроссовых мотоциклах.

Однако враг не может добиться тактического успеха в этих направлениях.

При этом оккупанты предпринимают попытки выйти на рубеж Северский Донец — Донбасс с целью продолжить наступление в направлении Краматорска.

Волошин подчеркнул, что информация о якобы прорыве военных преступников из армии РФ в канал Северский Донец — Донбасс, не соответствует действительности.

Все, что сейчас комментируют некоторые аналитики и прорвавшиеся враг к каналу эксперты, не соответствует действительности. Врага там на утро не было. Штурмы он там может и проводил, но его там не было, — подчеркнул спикер ОСУВ "Хортица". Поделиться

Он отметил, что продолжается ожесточенная борьба за контроль над логистическими маршрутами.

И российские оккупанты методом выжженной земли пытаются уничтожать наши все и взводные, и опорные пункты, и сам город Часов Яр, чтобы нашим защитникам негде было обороняться. Вторая линия обороны укреплена. Силы обороны готовы к борьбе с врагом, подчеркнул Волошин. Поделиться

По информации Волошина, 1 мая на город Часов Яр было совершено четыре вражеских штурма, к утру четверга — только один.

В целом больше всего штурмов враг проводил от 10 до 15 в сутки на временное яровское направление возле Белогоровки, где оккупанты заводят дополнительный личный состав, завершают перегруппировку.