ВСУ заблокировали штурмовые группы оккупантов на территории завода в Красногоровке

Российские штурмовики прорвались в Красногоровку

Штурмовые группы армии РФ прорвались в город Красногоровка Донецкой области — Силы обороны их заблокировали на территории огнеупорного завода

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин в эфире Армия TV.

Враг прорвался в город малыми штурмовыми группами и засел на территории огнеупорного завода. Усилиями наших подразделений, в том числе 59 бригады, враг был блокирован и он пока находится там. Назар Волошин Спикер ОСУВ "Хортица"

Также, по его словам, Силы обороны отрезали вражеские группы от поставок боекомплекта.

Наши защитники полностью держат под огневым контролем и Красногоровку и окрестности населенного пункта. За прошедшие сутки защитники уничтожили около 30 врагов на подходах к Красногоровке. Поделиться

Кроме того, россияне проводят штурмы вблизи поселка Нетайлово и пытаются штурмовать восточную часть Первомайского. Сложная ситуация и у Невельского.

Возле Невельского они тоже заходят малыми группами, контратакуют, наши воины их отбивают.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

По словам офицера 59-й Отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергея Цехоцкого, оккупационная армия РФ терпит высокие потери в районе Авдеевки и на Новопавловском направлении и не имеет никаких успехов.

Цехоцкий подчеркнул, что враг постоянно в течение суток пытается проводить атаки и штурмы, однако не может добиться никаких успехов.

Враг круглосуточно пытается штурмовать и продвигаться. Речь идет о населенных пунктах Нетайлово, Невельское, Красногоровка. Силы подразделения бригады удерживают линию фронта. Враг уничтожается, существенных успехов у него нет, подчеркнул военный.

Он также пояснил, что время от времени украинские военные вынуждены менять позиции из-за разрушения российскими оккупантами оборонных рубежей.