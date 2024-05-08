Великобритания пополнит Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 23 млн евро

Средства будут направлены на закупку оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры, усиления физической защиты и обеспечения резервного питания, включая генераторы и распределенную генерацию.
Великобритания поможет украинской энергетике
Лондон объявил о дополнительном вкладе в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 20 млн. фунтов стерлингов (23 млн евро). Деньги поступят в ближайшее время
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Украины.
Глава ведомства Герман Галущенко отметил, что этот вклад важен для подготовки к новому отопительному сезону.
В Минэнерго также напомнили, что на днях в Киеве прошла встреча министра иностранных дел Великобритании Дэвида Камерона и Германа Галущенко. В ходе встречи стороны объявили о начале реализации первых 13 инновационных проектов в энергетике в рамках программы InnovateUkraine. Финансирование соответствующих проектов на сумму 16 млн фунтов стерлингов обеспечит правительство Соединенного Королевства.
Украинская энергетика в результате российских обстрелов потеряла более 8 ГВт генерации
Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон, прибывшей с официальным визитом в Киев
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
По словам Галущенко, ситуация в энергосистеме после массированных российских атак достаточно сложная.
В свою очередь Кадри Симсон отметила, что ЕС поддержит Украину в восстановлении энергетической инфраструктуры, чтобы население и промышленность не имели перебоев со светом.
Стороны обсудили, какое оборудование европейские партнеры могут предоставить Украине для ремонта энергообъектов. Отдельное внимание было уделено вопросам финансовой поддержки, в частности, через механизмы Фонда поддержки энергетики Украины.
Также собеседники отметили важность увеличения пропускной способности межгосударственных сечений для импорта электроэнергии, что позволит удерживать баланс энергосистемы.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-