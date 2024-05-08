Великобритания пополнит Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 23 млн евро
Категория
Экономика
Дата публикации

Великобритания пополнит Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 23 млн евро

Министерство энергетики Украины
Энергетика
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Средства будут направлены на закупку оборудования для ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры, усиления физической защиты и обеспечения резервного питания, включая генераторы и распределенную генерацию.

Великобритания поможет украинской энергетике

Лондон объявил о дополнительном вкладе в Фонд поддержки энергетики Украины на сумму 20 млн. фунтов стерлингов (23 млн евро). Деньги поступят в ближайшее время

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Украины.

Глава ведомства Герман Галущенко отметил, что этот вклад важен для подготовки к новому отопительному сезону.

Вместе с новым вкладом общая сумма грантов от Великобритании составляет уже 50 млн евро. Общая сумма взносов в Фонд, созданный в 2022 году, превысила 433 млн евро.

В Минэнерго также напомнили, что на днях в Киеве прошла встреча министра иностранных дел Великобритании Дэвида Камерона и Германа Галущенко. В ходе встречи стороны объявили о начале реализации первых 13 инновационных проектов в энергетике в рамках программы InnovateUkraine. Финансирование соответствующих проектов на сумму 16 млн фунтов стерлингов обеспечит правительство Соединенного Королевства.

Украинская энергетика в результате российских обстрелов потеряла более 8 ГВт генерации

Министр энергетики Украины Герман Галущенко встретился с еврокомиссаром по вопросам энергетики Кадри Симсон, прибывшей с официальным визитом в Киев

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

По словам Галущенко, ситуация в энергосистеме после массированных российских атак достаточно сложная.

Мы потеряли уже более 8 ГВт. Но мы работаем над восстановлением пострадавших объектов и восстанавливаем максимально все, что возможно. Срочные решения также предполагают увеличение генерации к следующей зиме, в частности, маневровых мощностей.

Герман Галущенко

Герман Галущенко

Министр энергетики Украины

В свою очередь Кадри Симсон отметила, что ЕС поддержит Украину в восстановлении энергетической инфраструктуры, чтобы население и промышленность не имели перебоев со светом.

Стороны обсудили, какое оборудование европейские партнеры могут предоставить Украине для ремонта энергообъектов. Отдельное внимание было уделено вопросам финансовой поддержки, в частности, через механизмы Фонда поддержки энергетики Украины.

Также собеседники отметили важность увеличения пропускной способности межгосударственных сечений для импорта электроэнергии, что позволит удерживать баланс энергосистемы.

Кроме того, во время встречи речь шла о вытеснении РФ с мировых энергетических рынков, а также о введении новых санкций против страны-агрессора.

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