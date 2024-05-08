Британія поповнить Фонд підтримки енергетики України на суму 23 млн євро

Кошти буде спрямовано на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, посилення фізичного захисту та забезпечення резервного живлення, включаючи генератори та розподілену генерацію.

Британія допоможе українській енергетиці

Лондон оголосив про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 млн фунтів стерлінгів (23 млн євро). Гроші надійдуть найближчим часом

Про це повідомила пресслужба Міненерго України.

Очільник відомства Герман Галущенко зазначив, що цей внесок є важливим для підготовки до нового опалювального сезону.

Разом із новим внеском загальна сума грантів від Великої Британії становить вже 50 млн євро. Загальна сума внесків до Фонду, створеного у 2022 році, перевищила 433 млн євро. Поширити

У Міненерго також нагадали, що днями у Києві відбулася зустріч міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона та Германа Галущенка. Під час зустрічі сторони оголосили про початок реалізації перших 13 інноваційних проєктів в енергетиці у межах програми InnovateUkraine. Фінансування відповідних проєктів на суму 16 млн фунтів стерлінгів забезпечить уряд Сполученого Королівства.

Українська енергетика внаслідок російських обстрілів втратила понад 8 ГВт генерації

Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон, яка прибула з офіційним візитом до Києва

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

За словами Галущенка, ситуація в енергосистемі після масованих російських атак — досить складна.

Ми втратили вже понад 8 ГВт. Але ми працюємо над відновленням постраждалих об’єктів і будемо відновлювати максимально все, що можливо. Термінові рішення також передбачають збільшення генерації до наступної зими, зокрема маневрових потужностей. Герман Галущенко Міністр енергетики України

Своєю чергою Кадрі Сімсон зазначила, що ЄС підтримає Україну у відбудові енергетичної інфраструктури, аби населення й промисловість не мали перебоїв зі світлом.

Сторони обговорили, яке обладнання європейські партнери можуть надати Україні для ремонту енергооб'єктів. Окрему увагу було приділено питанням фінансової підтримки, зокрема через механізми Фонду підтримки енергетики України.

Також співрозмовники наголосили на важливості збільшення пропускної здатності міждержавних перетинів для імпорту електроенергії, що дасть змогу утримувати баланс енергосистеми.