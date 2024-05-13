Таємні переговори Трампа та Кемерона про Україну — Сунак уперше відреагував
Категорія
Політика
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Таємні переговори Трампа та Кемерона про Україну — Сунак уперше відреагував

Ріші Сунак
Джерело:  Politico

Британський лідер Ріші Сунак запевняє, що його позиція стосовно підтримки України у повномасштабній війні проти Росії не зазнала змін, хоча нещодавній “злив” The Times вказує на протилежне.

Війна РФ проти України. Що обговорювали Трамп та Кемерон

Видання The Times дізналося від своїх інсайдерів про невідомі раніше подробиці зустрічі Дональда Трампа й глави МЗС Британії Девіда Кемерона в маєтку колишнього президента США Мар-а-Лаго.

Під час цієї зустрічі шеф британської дипломатії нібито заявив Трампу, що нова допомога допоможе Україні утримати лінію фронту і надасть тому "найкращі можливі умови" для укладання угоди між сторонами.

Які найкращі умови, за яких ви, як президент (США. — ред.), зможете укласти угоду в січні (2025 року, тобто після ймовірної перемоги на виборах. — ред.)? Це коли обидві сторони утримують свої позиції і платять за це ціну, — цитує Кемерона The Times.

Що важливо розуміти, подібні заяви ідуть в розріз з офіційною позицією Лондона, який завжди декларував підтримку України до її перемоги над Росією.

Як Ріші Сунак відреагував на цей “злив” ЗМІ

Британський прем'єр Ріші Сунак на прохання прокоментувати матеріал The Times заявив, що не бачив статті, про яку йдеться.

Однак він все одно продовжує запевняти, що позиція Великої Британії не змінилася і що "Путін повинен зазнати поразки".

Варто зазначити, що Девід Кемерон також публічно декларує думку про довготривалу підтримку українського народу.

Інвестиції в безпеку України — це інвестиції в нашу безпеку. Наші союзники по НАТО вже стурбовані перспективою того, що якщо Путін досягне успіху, то вони будуть наступними — з усіма наслідками, які це принесе.

Ріші Сунак

Ріші Сунак

Прем'єр Великої Британії

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