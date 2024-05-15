Команда Путина готовит новый удар по Зеленскому — разведка США

Согласно данным американских разведчиков, страна-агрессорка РФ намерена усилить дезинформационную кампанию против украинского лидера Владимира Зеленского, чтобы подвергнуть сомнению его легитимность.

Зеленский остается главной целью для Путина

Инсайдеры CNN обращают внимание на то, что официальная Москва воспользовалась событиями последних недель, чтобы разжечь критику против Зеленского и того, что он возглавляет Украину.

Несмотря на то, что команда российского диктатора Владимира Путина распространяла дезинформацию об украинском лидере еще до начала полномасштабной войны, последние данные американской разведки показывают, что она, безусловно, набирает обороты.

Кремлевские пропагандисты акцентируют внимание на двух темах — уходе украинских сил из Авдеевки и отсрочке президентских выборов в Украине.

Отход Москва пытается представить как шаг, являющийся не стратегическим решением. А говоря о выборах, россияне хотят раздуть тезис о нелегитимности Зеленского. Поделиться

США пытаются дать отпор РФ на информационном фронте

По словам инсайдера журналистов в Белом доме, команда президента Джо Байдена взволнована влиянием российской дезинформации не на Украину, а на ее союзников, поскольку оно может подорвать поддержку Киева.

Именно поэтому официальный Вашингтон ввел санкции против связанных с дезинформацией России лиц.

Согласно данным американских разведчиков, организаторами последней кампании являются российские разведывательные службы, а распространяется дезинформация через государственные СМИ, подставные сайты и социальные сети.