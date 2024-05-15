В Харьковской области найдены неиспользованные "зубы дракона". В ОВА ответили

В Харьковской области у границы с Россией бросили большое количество неустановленных "зубов дракона". Местные власти разъяснили ситуацию.

Что говорят в Харьковской ОВА о неиспользованных фортификациях

Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, все работы по установке "зубов дракона" рассчитаны на 2023-2024 годы. При этом задачи, запланированные на 2023 год, выполнены на 100%.

Синегубов добавил, что часть работ уже начали выполнять в 2024 году, но они были приостановлены на некоторых участках фронта из-за российских обстрелов. Глава ОВА пообещал, что они будут выполнены, когда для этого будут условия.

Он подчеркнул, что на фото в сети изображены те зубы дракона, которые подрядчик вывез по просьбе одной из бригад. Это 0,4% от общей проделанной работы в регионе.

То есть это далеко не стратегическое количество тетраэдров, которое "по словам некоторых блоггеров" могло бы вообще теоретически повлиять на ход боевых действий, — рассказал Синегубов. Поделиться

По его словам, подобные вбросы начались в день наступления российских окупантов на Волчанск. Фейки касались не только фортификаций, но и ремонта дорог на Волчанск на 400 млн гривен, захвата Волчанск и не только.

Он подчеркнул, что это ИПСО, которая направлена на дискредитацию военной и местной власти.

Что известно о скандале с неиспользованными "зубами дракона"

Создатели интерактивной карты войны DeepStateMap обнародовали снимки окрестностей села Липцы на севере Харьковской области у границы с Россией.

На фото лежит большое количество неустановленных тетраэдров — так называемых "зубов дракона", которые используют для обороны от вражеской военной техники.

Скандал с неиспользованными зубами дракона

Как пишет DeepStateMap со ссылкой на военных, тетраэдры лежат там еще с лета 2023 года и так и не установлены.