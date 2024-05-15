Путин провалил новый "блицкриг". Что происходит в Харьковской области

Армии РФ не удалось добиться значительных успехов во время нового наступления на Харьковщине. Оккупанты уже третий день подряд находятся в пределах 3-5 км от границы. С таким заявлением выступил боец ВСУ и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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Следует понимать, что россиянам на Харьковщине не удался блицкриг. Хотя ресурс, который они привлекали, маршруты, которые они прокладывали, в основном с акцентом на пехоту, — отметил защитник. Поделиться

По его словам, российские захватчики рассчитывали на то, что смогут прорваться в глубь украинской территории и закрепиться, чтобы подтянуть технику.

Однако, что важно понимать, немало техники, которую они стащили накануне рывка вперед, ВСУ успешно уничтожили еще на самой территории России.

Те силы российских войск, которые смогли продвинуться вглубь нашей территории, — это 3-5 км. Россияне третий день в этих пределах и находятся, — подчеркнул Иван Тимочко. Поделиться

Воин также добавил, что на 15 мая не прекращаются бои за Волчанск, бойцы ВСУ продолжают уничтожать тяжелую технику армии РФ, которую россияне пытаются привлечь в поддержку пехоты.

Что важно понимать, до сих пор врагу не удалось организовать танковые клинья. Боевые столкновения будут продолжаться в таком же ритме.

То есть линейные подразделения будут вести встречные бои по обоим направлениям. Россияне будут пытаться усилить свои подразделения, — добавил Тимочко. Поделиться

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Армия РФ концентрирует свои усилия на Покровском и Купянском направлениях.

Как рассказывают украинские воины, на Харьковском направлении интенсивность боевых действий продолжает нарастать.

На сегодняшний день наши воины уже отбили 10 атак в районе Слобожанского, Волчанска, Старицы и Липцев. Ситуацию удалось частично стабилизировать, продолжается зачистка северо-западных окрестностей Волчанска. С начала суток захватчики потеряли около 60 человек и 19 единиц вооружения и военной техники. Также поражено 11 укрытий противника. Поделиться

Кроме того, указано, что на Купянском направлении произошло 28 боевых столкновений.

Информация о потерях врага пока уточняется.