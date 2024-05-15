Путин провалил новый "блицкриг". Что происходит в Харьковской области

Армии РФ не удалось добиться значительных успехов во время нового наступления на Харьковщине. Оккупанты уже третий день подряд находятся в пределах 3-5 км от границы. С таким заявлением выступил боец ВСУ и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.
Ситуация в Харьковской области находится под контролем ВСУ
По его словам, российские захватчики рассчитывали на то, что смогут прорваться в глубь украинской территории и закрепиться, чтобы подтянуть технику.
Однако, что важно понимать, немало техники, которую они стащили накануне рывка вперед, ВСУ успешно уничтожили еще на самой территории России.
Воин также добавил, что на 15 мая не прекращаются бои за Волчанск, бойцы ВСУ продолжают уничтожать тяжелую технику армии РФ, которую россияне пытаются привлечь в поддержку пехоты.
Что важно понимать, до сих пор врагу не удалось организовать танковые клинья. Боевые столкновения будут продолжаться в таком же ритме.
Ситуация на фронте. Генштаб раскрыл новые детали
Армия РФ концентрирует свои усилия на Покровском и Купянском направлениях.
Как рассказывают украинские воины, на Харьковском направлении интенсивность боевых действий продолжает нарастать.
Кроме того, указано, что на Купянском направлении произошло 28 боевых столкновений.
Информация о потерях врага пока уточняется.
Также сообщается, что на Лиманском направлении российские захватчики дважды безуспешно пытались улучшить тактическое положение возле Новосадового и Торского.
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