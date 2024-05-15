Путін провалив новий "бліцкриг". Що наразі відбувається в Харківській області

Армії РФ не вдалося досягти значних успіхів під час нового наступу на Харківщині окупанти уже третій день поспіль перебувають у межах 3-5 км від кордону. З такою заявою виступив боєць ЗСУ та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

Ситуація у Харківській області знаходиться під контролем ЗСУ

Варто розуміти, що росіянам на Харківщині не вдався бліцкриг. Хоча ресурс, який вони залучали, маршрути, які вони прокладали, є в основному з акцентом на піхоту, — зазначив захисник. Поширити

За його словами, російські загарбники розраховували на те, що зможуть прорватися вглиб української території й закріпитися, щоб підтягнути техніку.

Однак, що важливо розуміти, чимало техніки, яку вони стягнули напередодні ривка вперед, ЗСУ успішно знищили ще на самій території Росії.

Ті сили російських військ, які змогли просунутися вглиб нашої території, — це 3-5 км. Росіяни третій день в цих межах і перебувають, — наголосив Іван Тимочко. Поширити

Воїн також додав, що станом на 15 травня не припиняються бої за Вовчанськ, бійці ЗСУ продовжують нищити важку техніку армії РФ, яку росіяни намагаються залучити на підтримку піхоти.

Що важливо розуміти, досі ворогу не вдалося організувати танкових клинів. Бойові зіткнення будуть тривати в такому ж ритмі.

Тобто лінійні підрозділи будуть вести зустрічні бої з обох напрямків. Росіяни намагатимуться посилити свої підрозділи, — додав Тимочко. Поширити

Ситуація на фронті. Генштаб розкрив нові деталі

Армія РФ концентрує основні зусилля на Покровському та Куп’янському напрямках.

Як розповідають українські воїни, на Харківському напрямку інтенсивність бойових дій продовжує наростати.

Станом на зараз наші воїни уже відбили 10 атак в районі Слобожанського, Вовчанська, Стариці та Липців. Ситуацію вдалося частково стабілізувати, триває зачистка північно-західних околиць Вовчанська. Від початку доби загарбники втратили близько 60 осіб та 19 одиниць озброєння та військової техніки. Також уражено 11 укриттів противника. Поширити

Окрім того, наголошується, що на Куп’янському напрямку відбулося 28 бойових зіткнень.

Інформація про втрати ворога наразі уточнюється.