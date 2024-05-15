Путін провалив новий "бліцкриг". Що наразі відбувається в Харківській області

Армії РФ не вдалося досягти значних успіхів під час нового наступу на Харківщині окупанти уже третій день поспіль перебувають у межах 3-5 км від кордону. З такою заявою виступив боєць ЗСУ та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.
Ситуація у Харківській області знаходиться під контролем ЗСУ
За його словами, російські загарбники розраховували на те, що зможуть прорватися вглиб української території й закріпитися, щоб підтягнути техніку.
Однак, що важливо розуміти, чимало техніки, яку вони стягнули напередодні ривка вперед, ЗСУ успішно знищили ще на самій території Росії.
Воїн також додав, що станом на 15 травня не припиняються бої за Вовчанськ, бійці ЗСУ продовжують нищити важку техніку армії РФ, яку росіяни намагаються залучити на підтримку піхоти.
Що важливо розуміти, досі ворогу не вдалося організувати танкових клинів. Бойові зіткнення будуть тривати в такому ж ритмі.
Ситуація на фронті. Генштаб розкрив нові деталі
Армія РФ концентрує основні зусилля на Покровському та Куп’янському напрямках.
Як розповідають українські воїни, на Харківському напрямку інтенсивність бойових дій продовжує наростати.
Окрім того, наголошується, що на Куп’янському напрямку відбулося 28 бойових зіткнень.
Інформація про втрати ворога наразі уточнюється.
Також вказано, що на Лиманському напрямку російські загарбники двічі безуспішно намагались покращити тактичне положення біля Новосадового та Торського.
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