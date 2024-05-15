На Харківщині знайдено невикористані "зуби дракона". В ОВА відповіли

Що кажуть в Харківській ОВА про невикористані фортифікації

Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, усі роботи зі встановлення "зубів дракона" розраховані на 2023-2024 роки. При цьому завдання, заплановані на 2023 рік, виконані на 100%.

Синєгубов додав, що частину робіт уже почали виконувати у 2024 році, але їх було припинено на деяких ділянках фронту через російські обстріли. Глава ОВА пообіцяв, що їх буде виконано, коли для цього будуть умови.

Він підкреслив, що на фото в мережі зображені ті зуби дракона, які підрядник вивіз на прохання однієї з бригад. Це 0,4% від загальної виконаної роботи в регіоні.

Тобто це далеко не стратегічна кількість тетраедрів, яка "за словами деяких блогерів" могла б взагалі теоретично вплинути на перебіг бойових дій, — розповів Синєгубов. Поширити

За його словами, подібні вкиди почалися в день наступу російських окупантів на Вовчанськ. Фейки стосувалися не лише фортифікацій, а й ремонтів доріг на Вовчанськ на 400 млн гривень, захоплення Вовчанська і не лише.

Він підкреслив, що це — ІПСО, яка спрямована на дискредитацію військової та місцевої влади.

Що відомо про скандал з невикористаними “зубами дракона”

Творці інтерактивної карти війни DeepStateMap оприлюднили знімки околиць села Липці, що на півночі Харківської області біля кордону з Росією.

На фото лежить велика кількість невстановлених тетраедрів — так званих "зубів дракона", які використовують для оборони від ворожої військової техніки.

Скандал з невикористаними “зубами дракона”

Як пише DeepStateMap з посиланням на військових, тетраедри лежать там ще з літа 2023 року і їх так і не встановили.