На Харківщині знайдено невикористані "зуби дракона". В ОВА відповіли
Категорія
Україна
Дата публікації

На Харківщині знайдено невикористані "зуби дракона". В ОВА відповіли

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
зуби дракону

У Харківській області поблизу кордону з Росією кинули велику кількість невстановлених "зубів дракона". Місцева влада роз'яснила ситуацію.

Що кажуть в Харківській ОВА про невикористані фортифікації

Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, усі роботи зі встановлення "зубів дракона" розраховані на 2023-2024 роки. При цьому завдання, заплановані на 2023 рік, виконані на 100%.

Синєгубов додав, що частину робіт уже почали виконувати у 2024 році, але їх було припинено на деяких ділянках фронту через російські обстріли. Глава ОВА пообіцяв, що їх буде виконано, коли для цього будуть умови.

Він підкреслив, що на фото в мережі зображені ті зуби дракона, які підрядник вивіз на прохання однієї з бригад. Це 0,4% від загальної виконаної роботи в регіоні.

Тобто це далеко не стратегічна кількість тетраедрів, яка "за словами деяких блогерів" могла б взагалі теоретично вплинути на перебіг бойових дій, — розповів Синєгубов.

За його словами, подібні вкиди почалися в день наступу російських окупантів на Вовчанськ. Фейки стосувалися не лише фортифікацій, а й ремонтів доріг на Вовчанськ на 400 млн гривень, захоплення Вовчанська і не лише.

Він підкреслив, що це — ІПСО, яка спрямована на дискредитацію військової та місцевої влади.

Що відомо про скандал з невикористаними “зубами дракона”

Творці інтерактивної карти війни DeepStateMap оприлюднили знімки околиць села Липці, що на півночі Харківської області біля кордону з Росією.

На фото лежить велика кількість невстановлених тетраедрів — так званих "зубів дракона", які використовують для оборони від ворожої військової техніки.

Скандал з невикористаними “зубами дракона”

Як пише DeepStateMap з посиланням на військових, тетраедри лежать там ще з літа 2023 року і їх так і не встановили.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Чому Україна тільки зараз будує фортифікації на лінії фронту — пояснення речника ЗСУ
Оборона
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський заявив про часткову стабілізацію ситуації на Харківщині
Володимир Зеленський
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін провалив новий "бліцкриг". Що наразі відбувається в Харківській області
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?