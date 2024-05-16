Кремлевская пропаганда активно работает над тем, чтобы объединить в сознании граждан России победу СССР над нацистской Германией во Второй мировой и якобы приближающуюся победу в развязанной Кремлем преступной войне против Украины.
Как кремлевская пропаганда убеждает россиян в близости победы в войне против Украины
Авторы материала отмечают, что большое количество россиян активно верят в кремлевскую пропаганду относительно того, что Россия якобы является жертвой развязанной ею же войны против Украины.
В публикации подчеркивается, что подавляющее большинство россиян в течение первого года развязанной Кремлем преступной войны испытывали шок и стыд по этому поводу.
Во второй год войны россияне жили в страхе из-за объявления второй волны мобилизации.
Однако из-за неэффективности западных санкций и ряда успехов оккупационной армии РФ в Украине Кремль уже начал "продавать" якобы близость победы.
Как Кремль зомбировал большинство своих граждан и заставил верить в собственные фантазии
Он был среди тех, кто хотел посетить коллекцию захваченной на фронте западной военной техники. Каждая машина была обозначена флагами страны-производителя, чтобы подкрепить пропагандистский нарратив о том, что Россия воюет против всего развитого мира и побеждает.
Эта выставка действительно имела значительный ажиотаж среди россиян, которые радовались потерям украинцев на войне и высмеивали западные санкции, не способные остановить военную машину России.
При этом большинство опрошенных журналистами издания россиян одобрительно отзываются о кремлевском диктаторе Владимире Путине, заявляя, что страну может якобы понять лишь тот правитель, который длительное время находится у власти.
О полной зомбированности россиян свидетельствует недавний социологический опрос. Оно обнаружило, что половина россиян верит в причастность Украины к теракту 22 марта в Крокус Сити Холли. Около 40% считают, что к нему причастны западные спецслужбы.
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