Россияне покупаются на фантазии Путина о скорой победе над Украиной — NYT
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Россияне покупаются на фантазии Путина о скорой победе над Украиной — NYT

Владимир Путин
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Источник:  The New York Times

Кремлевская пропаганда активно работает над тем, чтобы объединить в сознании граждан России победу СССР над нацистской Германией во Второй мировой и якобы приближающуюся победу в развязанной Кремлем преступной войне против Украины.

Как кремлевская пропаганда убеждает россиян в близости победы в войне против Украины

Авторы материала отмечают, что большое количество россиян активно верят в кремлевскую пропаганду относительно того, что Россия якобы является жертвой развязанной ею же войны против Украины.

В публикации подчеркивается, что подавляющее большинство россиян в течение первого года развязанной Кремлем преступной войны испытывали шок и стыд по этому поводу.

Во второй год войны россияне жили в страхе из-за объявления второй волны мобилизации.

Однако из-за неэффективности западных санкций и ряда успехов оккупационной армии РФ в Украине Кремль уже начал "продавать" якобы близость победы.

Как Кремль зомбировал большинство своих граждан и заставил верить в собственные фантазии

Мы чувствуем, что победа близка, — заявил журналистам издания 43-летний Андрей, приехавший в Москву праздновать сакральную для Кремля дату 9 мая.

Он был среди тех, кто хотел посетить коллекцию захваченной на фронте западной военной техники. Каждая машина была обозначена флагами страны-производителя, чтобы подкрепить пропагандистский нарратив о том, что Россия воюет против всего развитого мира и побеждает.

Когда ты все это видишь, и все эти флаги, то видно, что весь мир снабжает оружие, и ты понимаешь, что идет мировая война. Это Россия против всего мира, как всегда, — заявляет россиянин под мощным влиянием кремлевской пропаганды.

Эта выставка действительно имела значительный ажиотаж среди россиян, которые радовались потерям украинцев на войне и высмеивали западные санкции, не способные остановить военную машину России.

При этом большинство опрошенных журналистами издания россиян одобрительно отзываются о кремлевском диктаторе Владимире Путине, заявляя, что страну может якобы понять лишь тот правитель, который длительное время находится у власти.

О полной зомбированности россиян свидетельствует недавний социологический опрос. Оно обнаружило, что половина россиян верит в причастность Украины к теракту 22 марта в Крокус Сити Холли. Около 40% считают, что к нему причастны западные спецслужбы.

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