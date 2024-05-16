Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що українським військовим вдалось зупинити активне просування окупаційної армії РФ у Харківській області.
Що відомо про ситуацію у Харківській області
Синєгубов підкреслив, що на окремих напрямках українським військовим вдалось повернути більш вигідні позиції, однак стабілізувати лінію фронту поки що не вдається.
Глава ОВА підкреслив, що російські окупанти прагнуть просунутись в районі населеного пункту Липці та продовжують спроби захопити Вовчанськ.
Він зазначив, що російські окупанти вже почали підтягувати резервні сили.
Що наразі відбувається на фронті на Харківщині
Бійці підрозділів Нацгвардії “Хартія” та “Рубіж” відбили атаку окупаційної армії РФ у напрямку Липців та виклали у мережу відео із кадрами бою.
Оператори БПЛА "Хартії" помітили десяток ворогів, які висунулися у напрямку Липців. По противнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї, артилерії та ударних дронів.
Між тим аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке зазначає, що російські окупанти захопили будівлю лікарні в центрі Вовчанська.
На записі видно, як один із російських солдатів падає з козирка над входом у будівлю.
Низка українських джерел вважає це доказом того, що росіяни перебувають під впливом психотропних речовин.
При цьому, наголошується, що за українськими даними, ця група ЗС РФ була відкинута, бої тривають.
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