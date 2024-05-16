Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що українським військовим вдалось зупинити активне просування окупаційної армії РФ у Харківській області.

Що відомо про ситуацію у Харківській області

Синєгубов підкреслив, що на окремих напрямках українським військовим вдалось повернути більш вигідні позиції, однак стабілізувати лінію фронту поки що не вдається.

Глава ОВА підкреслив, що російські окупанти прагнуть просунутись в районі населеного пункту Липці та продовжують спроби захопити Вовчанськ.

Наші воїни, хоч і не можна ще сказати, що стабілізували лінію фронту, але зупинили активне просування ворога по території Харківської області. На деяких напрямках нашим воїнам вдалося повернути більш вигідне положення, — наголошує Синєгубов. Поширити

Він зазначив, що російські окупанти вже почали підтягувати резервні сили.

Але все одно наше завдання стабілізувати лінію фронту, — наголосив Синєгубов. Поширити

Що наразі відбувається на фронті на Харківщині

Бійці підрозділів Нацгвардії “Хартія” та “Рубіж” відбили атаку окупаційної армії РФ у напрямку Липців та виклали у мережу відео із кадрами бою.

Оператори БПЛА "Хартії" помітили десяток ворогів, які висунулися у напрямку Липців. По противнику відкрили вогонь зі стрілецької зброї, артилерії та ударних дронів.

Росіяни почали тікати, та ще й "засвітили" свої додаткові сили, які мали підсилити штурмові групи. Бійці "Хартії" та бригади "Рубіж" вдарили з РСЗВ по зосередженню ворожої піхоти. Загалом було знищено щонайменше вісім окупантів. Росіяни відійшли, — йдеться у повідомленні військових НГУ. Поширити

Між тим аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке зазначає, що російські окупанти захопили будівлю лікарні в центрі Вовчанська.

Російські сили вторгнення захопили лікарню на південний захід від центру Вовчанська на тлі суперечливих повідомлень про те, чи був їхній наступ у місті зупинений українськими захисниками, чи ні, — підкреслює Рьопке. Поширити

На записі видно, як один із російських солдатів падає з козирка над входом у будівлю.

Низка українських джерел вважає це доказом того, що росіяни перебувають під впливом психотропних речовин.

При цьому, наголошується, що за українськими даними, ця група ЗС РФ була відкинута, бої тривають.