ВСУ остановили активное наступление армии РФ в Харьковской области

Глава Харьковской ОВО Олег Синегубов отметил, что украинским военным удалось остановить активное продвижение оккупационной армии РФ в Харьковской области.
Что известно о ситуации в Харьковской области
Синегубов подчеркнул, что на отдельных направлениях украинским военным удалось вернуть более выгодные позиции, однако стабилизировать линию фронта пока не удается.
Глава ОВА подчеркнул, что российские оккупанты стремятся продвинуться в районе населенного пункта Липцы и продолжают попытки захватить Волчанск.
Он отметил, что российские оккупанты уже начали подтягивать резервные силы.
Что происходит на фронте на Харьковщине
Бойцы подразделений Нацгвардии Хартия и Рубеж отбили атаку оккупационной армии РФ в направлении Липцев и выложили в сеть видео с кадрами боя.
Операторы БПЛА "Хартии" заметили десяток врагов, выдвинувшихся в направлении Липцев. По противнику открыли огонь из стрелкового оружия, артиллерии и ударных дронов.
Между тем аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке отмечает , что российские кафиры захватили здание больницы в центре Волчанска.
На записи видно, как один из русских солдат падает с козырька над входом в здание.
Ряд украинских источников считает это доказательством того, что россияне находятся под влиянием психотропных веществ.
При этом отмечается, что по украинским данным, эта группа ВС РФ была отвергнута, бои продолжаются.
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