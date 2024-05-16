ВСУ остановили активное наступление армии РФ в Харьковской области

Глава Харьковской ОВО Олег Синегубов отметил, что украинским военным удалось остановить активное продвижение оккупационной армии РФ в Харьковской области.

Что известно о ситуации в Харьковской области

Синегубов подчеркнул, что на отдельных направлениях украинским военным удалось вернуть более выгодные позиции, однако стабилизировать линию фронта пока не удается.

Глава ОВА подчеркнул, что российские оккупанты стремятся продвинуться в районе населенного пункта Липцы и продолжают попытки захватить Волчанск.

Наши воины, хоть и нельзя сказать, что стабилизировали линию фронта, но остановили активное продвижение врага по территории Харьковской области. В некоторых направлениях нашим воинам удалось вернуть более выгодное положение, — отмечает Синегубов. Поделиться

Он отметил, что российские оккупанты уже начали подтягивать резервные силы.

Но все равно наша задача стабилизировать линию фронта, подчеркнул Синегубов. Поделиться

Что происходит на фронте на Харьковщине

Бойцы подразделений Нацгвардии Хартия и Рубеж отбили атаку оккупационной армии РФ в направлении Липцев и выложили в сеть видео с кадрами боя.

Операторы БПЛА "Хартии" заметили десяток врагов, выдвинувшихся в направлении Липцев. По противнику открыли огонь из стрелкового оружия, артиллерии и ударных дронов.

Россияне начали бежать, да еще и "засветили" свои дополнительные силы, которые должны были усилить штурмовые группы. Бойцы "Хартии" и бригады "Рубеж" ударили из РСЗО по сосредоточению вражеской пехоты. В общей сложности было уничтожено по меньшей мере восемь оккупантов. Россияне отошли, — говорится в сообщении военных НГУ. Поделиться

Между тем аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке отмечает , что российские кафиры захватили здание больницы в центре Волчанска.

Российские силы вторжения захватили больницу юго-западнее центра Волчанска на фоне противоречивых сообщений о том, было ли их наступление в городе остановлено украинскими защитниками или нет, — подчеркивает Репке. Поделиться

На записи видно, как один из русских солдат падает с козырька над входом в здание.

Ряд украинских источников считает это доказательством того, что россияне находятся под влиянием психотропных веществ.

При этом отмечается, что по украинским данным, эта группа ВС РФ была отвергнута, бои продолжаются.