Аналитики немецкого издания Der Spiegel отмечают, что наступление оккупационной армии РФ в приграничных районах на Харьковщине хоть и было ожидаемым, однако все же оказалось успешным, чему помогли три проблемы Украины.

Почему ВСУ не удалось помешать продвижению оккупационной армии РФ в Харьковской области

Аналитики издания отмечают, что успех российских оккупантов в приграничных районах Харьковщины нельзя объяснить элементом неожиданности, ведь о подготовке к наступлению в Украине знали заранее.

В ГУР ранее заявили, что нападение началось по известному графику, о котором были проинформированы все необходимые органы власти.

По словам военного эксперта Густава Гресселя из Европейского совета по международным отношениям, не позднее 4 мая — за шесть дней до начала российского наступления — было ясно, что нападение неизбежно, — говорится в материале издания. Поделиться

Отмечается, что предпосылкой для успешного продвижения оккупационной армии РФ в приграничных районах Харьковщины, прежде всего, стал запрет США на использование Украиной западного оружия по территории РФ.

Это не позволило украинским военным помешать подготовке оккупационной армии РФ к вторжению в Харьковскую область через границу из соседней Белгородской.

Имея американские ракетные установки HIMARS, украинцы могли остановить врага до начала атаки. Но поскольку россияне были размещены за пределами украинской территории, они были в безопасности, подчеркивают авторы материала. Поделиться

Почему Украина не смогла построить оборонительные линии в приграничных районах Харьковщины

Еще одним упущением стало отсутствие необходимых линий обороны.

Аналитики отмечают, что вдоль линии фронта протяженностью в 2 тыс. км должны быть построены 3 оборонные линии.

По словам правительства, на эти цели было выделено около 800 миллионов евро. Только в апреле президент Зеленский проинспектировал строительство оборонных сооружений Харьковской области. Но украинский офицер Денис Ярославский из Волчанска заявил в своем посту в социальной сети Facebook: "Первой линии обороны и мин даже не было", — подчеркивается в материале издания. Поделиться

Авторы материала подчеркнули, что хотя глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уже обратился с требованием по разъяснениям к субподрядчикам, участвовавшим в строительстве линий обороны на Харьковщине, в данном случае речь идет только о третьей линии обороны, построенной частными компаниями и к которой российские оккупанты даже еще не дошли.

Линии фронта, напротив, строятся инженерными войсками или совершенно обычными подразделениями.

По словам одного из украинских военных высокопоставленных чиновников, первая линия находится на расстоянии от 1,5 до 5 или 6 километров от границы, поэтому ее нельзя сделать бетонной.

По его словам, также существует дефицит мин, которые нужно разместить вдоль границы.

Однако в некоторых случаях на границе не хватает даже самых простых установок.

Так, военный блогер Юрий Бутусов написал из Волчанска, что не видел там ни окопов, ни укрытий, хотя город расположен в пяти километрах от российской границы.