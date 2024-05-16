Аналітики німецького видання Der Spiegel зазначають, що наступ окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині хоч і був очікуваним, однак все ж виявився успішним, чому посприяли три проблеми України.

Чому ЗСУ не вдалось завадити просуванню окупаційної армії РФ на Харківщині

Аналітики видання зазначають, що успіх російських окупантів у прикордонних районах на Харківщині не можна пояснити елементом неочікуванності, адже про підготовку до наступу в Україні знали заздалегідь.

У ГУР раніше заявили, що напад розпочався за відомим графіком, про який були проінформовані всі необхідні органи влади.

За словами військового експерта Густава Гресселя з Європейської ради з міжнародних відносин, не пізніше 4 травня — за шість днів до початку російського наступу — було ясно, що напад неминучий, — йдеться у матеріалі видання. Поширити

Зазначається, що передумовою для успішного просування окупаційної армії РФ у прикордонних районах на Харківщині, перш за все, стала заборона США на використання Україною західної зброї по території РФ.

Це не дозволило українським військовим завадити підготовці окупаційної армії РФ до вторгнення у Харківську область через кордон із сусідньої Бєлгородської.

Маючи американські ракетні установки HIMARS, українці могли б зупинити ворога до початку атаки. Але оскільки росіяни були розміщені за межами української території, вони були в безпеці, — підкреслюють автори матеріалу. Поширити

Чому Україна не змогла побудувати оборонні лінії у прикордонних районах на Харківщині

Ще одним упущенням стала відсутність необхідних ліній оборони.

Аналітики зазначають, що вздовж лінії фронту протяжністю в 2 тис км мали бути побудовані 3 оборонні лінії.

За словами уряду, на ці цілі було виділено близько 800 мільйонів євро. Тільки у квітні президент Зеленський проінспектував будівництво оборонних споруд у Харківській області. Але український офіцер Денис Ярославський із міста Вовчанська заявив у своєму пості в соціальній мережі Facebook: "Першої лінії оборони і мін навіть не було", — підкреслюється у матеріалі видання. Поширити

Автори матеріалу підкреслили, що хоча очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов вже звернувся із вимогою щодо роз’яснень до субпідрядників, що брали участь у будівництві ліній оборони на Харківщині, у данному випадку мова йде тільки про третю лінію оборони, побудовану приватними компаніями і до якої російські окупанти навіть ще не дійшли.

Лінії фронту, навпаки, будуються інженерними військами або абсолютно звичайними підрозділами.

За словами одного з українських військових високопосадовців, перша лінія знаходиться на відстані від 1,5 до 5 або 6 кілометрів від кордону, тому її не можна зробити бетонною.

За його словами, також існує дефіцит мін, які треба було б розмістити вздовж кордону.

Однак у деяких випадках на кордоні не вистачає навіть найпростіших установок.

Так, військовий блогер Юрій Бутусов написав із Вовчанська, що не бачив там ні окопів, ні укриттів, хоча місто розташоване за п'ять кілометрів від російського кордону.