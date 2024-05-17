В Харькове погибли два человека в результате атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Харькове погибли два человека в результате атаки РФ

Игорь Терехов
обстрел
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Российские войска 17 мая обстреляли Харьков. В городе зафиксировано несколько "прилетов" и известно о двух жертвах и нескольких раненых.

Что известно об обстреле РФ Харькова 17 мая

Как сообщил мэр города Игорь Терехов, прилетов было несколько, на местах попадания пожара.

По предварительным данным, оккупанты нанесли два удара КАБами, в том числе по Холодногорскому району Харькова.

По обновленной информации известно о двух погибших и 13 раненых.

Предыдущие обстрелы РФ Харькова

15 мая российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков. Оккупанты нанесли удар по району плотной жилой застройки.

В результате обстрела Шевченковского района Харькова повреждено 5-этажное здание, — сказал Синегубов.

В результате обстрела, по его словам, травмированы двое гражданских мужчин 40 и 20 лет. Их госпитализировали. Информация о последствиях атаки будет обновляться, добавил глава ОВА.

Впоследствии Терехов добавил, что российская ракета попала в общежитие в Шевченковском районе Харькова. По его словам, два человека обратились к врачам, одного из пострадавших забрала скорая. Также был поврежден многоэтажный жилой дом.

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