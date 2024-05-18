Армія РФ обстріляла Харків. Серед постраждалих — діти

Удень 18 травня у Харкові пролунала серія вибухів. Вже відомо про 5 постраждалих.

У Харкові внаслідок обстрілу РФ постраждали діти

Близько 15.00 російські терористичні війська знову обстріляли Харків.

Про це повідомляв мер Харкова Ігор Терехов,

У місті гучно. Серія вибухів. Будьте обережні. Ігор Терехов Мер Харкова

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про активність ворожої авіації та пуски КАБів на Харківщині.

Пізніше керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив ситуацію.

Інформація про постраждалих перевіряється профільними службами.

Як зазначив Терехов о 15.19, "приліт" зафіксовано по житловому сектору — кілька приватних будинків зруйновано.

А Синєгубов заявив про руйнування цивільної інфраструктури та назвав точну кількість поранених.

Пʼять людей отримали уламкові поранення внаслідок ударів по Харкову. Серед поранених двоє дітей: 13 та 16 років — легкі. Поширити

У Харкові зросла кількість жертв атаки РФ 17 травня

У Харкові до чотирьох зросла кількість загиблих від обстрілу 17 травня. У лікарні помер 33-річний чоловік.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих у місті зросла до 31.

Зараз 16 людей лікуються на стаціонарі, двоє — у важкому стані.

Російські військові 17 травня атакували двома авіабомбами Холодногірський район Харкова. Мер міста Ігор Терехов зазначав, що було кілька прильотів, а на місцях влучань спалахнули пожежі