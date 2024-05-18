Зеленський оцінив ризик наземного наступу армії РФ на Харків

Володимир Зеленський відповів на питання щодо ризику наземного наступу на Харків. Президент України підтвердив, що вороги хочуть наступати.
Чи є ризик наземного наступу армії РФ на Харків
Український лідер сказав у інтерв'ю AFP, що росіяни хочуть наступати. За словами президента, ворог розуміє, що це дуже складно.
За його словами, росіяни розуміють, що до Харкова вони можуть повільно тиснути, а Київ буде відтягувати війська. Це їх головне бажання.
Український лідер додав, що фактично вся Харківська операція Росії зводиться до намагання послабити ЗСУ загалом по фронту.
Що відомо про наступ РФ у Харківській області
Російські війська 10 травня розпочали новий наступ у Харківській області, встигнувши захопити кілька прикордонних сіл. На данний час з прикордоння вже вдалось евакуювати майже 10 тисяч людей.
Буквально 17 травня президент України Володимир Зеленський під час свого щоденного відеозвернення заявив, що наступаючи на Харківському напрямку, РФ намагається послабити сили ЗСУ загалом по фронту. Водночас, за його словами, Україні для більш ефективної оборони Харкова потрібні два Patriot.
Нагадаємо, 16 травня Зеленський провів виїзну Ставку у Харкові. Враховуючи складну ситуацію на цьому напрямі, зокрема, було ухвалено рішення про посилення підрозділів ЗСУ.
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