Зеленський оцінив ризик наземного наступу армії РФ на Харків

Чи є ризик наземного наступу армії РФ на Харків

Український лідер сказав у інтерв'ю AFP, що росіяни хочуть наступати. За словами президента, ворог розуміє, що це дуже складно.

Вони розуміють, що Харків — це дуже складно, це велике місто і вони розуміють, що у нас є сили, які будуть довго воювати. Тобто їм потрібно кинути великі сили для цього. Тому для них найважливіше відтягнути наші війська максимально зі Сходу. Я маю на увазі Схід у звичайному нашому розумінні — це Донбас, — заявив Володимир Зеленський. Поширити

За його словами, росіяни розуміють, що до Харкова вони можуть повільно тиснути, а Київ буде відтягувати війська. Це їх головне бажання.

Вони — як той звір. Якщо вони відчують десь у цьому напрямку слабкість, вони тиснутимуть далі. Якщо їх зупинити, вони вмирати мільйонами заради Харкова не будуть. На мою думку, — пояснив президент. Поширити

Український лідер додав, що фактично вся Харківська операція Росії зводиться до намагання послабити ЗСУ загалом по фронту.

Що відомо про наступ РФ у Харківській області

Російські війська 10 травня розпочали новий наступ у Харківській області, встигнувши захопити кілька прикордонних сіл. На данний час з прикордоння вже вдалось евакуювати майже 10 тисяч людей.

Буквально 17 травня президент України Володимир Зеленський під час свого щоденного відеозвернення заявив, що наступаючи на Харківському напрямку, РФ намагається послабити сили ЗСУ загалом по фронту. Водночас, за його словами, Україні для більш ефективної оборони Харкова потрібні два Patriot.