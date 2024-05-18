Наступ РФ на Харківщині може бути першою хвилею атак — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Наступ РФ на Харківщині може бути першою хвилею атак — Зеленський

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Джерело:  AFP

Президент України Володимир Зеленський вважає, що наступ Росії в Харківській області може бути лише "першою хвилею".

Наступ армії РФ може складатися з кількох хвиль

Як зазначив президент України Володимир Зеленський, наступ Росії "може складатися з кількох хвиль, була перша хвиля" в Харківській області.

Президент зауважив, що загалом ситуація в Харківській області, де Росія захопила кілька прикордонних сіл, "контрольована", але "не стабілізована".

Зокрема, за його даними, російські війська проникли на 5-10 кілометрів уздовж північно-східного кордону, перш ніж їх зупинили українські війська.

Ми повинні бути тверезими і розуміти, що вони йдуть глибше на нашу територію. А не навпаки. І це все одно їхня перевага.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Що стосується Харкова, то Зеленський вважає, що російські сили "хочуть атакувати" місто, хоча розуміють, що це буде "дуже важко".

Водночас, за його словами, "якщо так триватиме й далі, ми будемо змушені створити зону безпеки".

Що відомо про наступ РФ у Харківській області

Російські війська 10 травня розпочали новий наступ у Харківській області, встигнувши захопити кілька прикордонних сіл. На данний час з прикордоння вже вдалось евакуювати майже 10 тисяч людей.

Буквально 17 травня президент України Володимир Зеленський під час свого щоденного відеозвернення заявив, що наступаючи на Харківському напрямку, РФ намагається послабити сили ЗСУ загалом по фронту. Водночас, за його словами, Україні для більш ефективної оборони Харкова потрібні два Patriot.

Нагадаємо, 16 травня Зеленський провів виїзну Ставку у Харкові. Враховуючи складну ситуацію на цьому напрямі, зокрема, було ухвалено рішення про посилення підрозділів ЗСУ.

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