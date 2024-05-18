Наступление РФ на Харьковщине может быть первой волной атак — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что наступление России в Харьковской области может быть только "первой волной".

Наступление армии РФ может состоять из нескольких волн

Как отметил президент Украины Владимир Зеленский, наступление России "может состоять из нескольких волн, была первая волна" в Харьковской области.

Президент отметил, что в целом ситуация в Харьковской области, где Россия захватила несколько приграничных сел, "контролируемая", но "не стабилизированная".

В частности, по его данным, российские войска проникли на 5-10 километров вдоль северо-восточной границы, прежде чем они были остановлены украинскими войсками.

Мы должны быть трезвыми и понимать, что они идут глубже в нашу территорию. А не наоборот. И это все равно их преимущество. Владимир Зеленский Президент Украины

Что касается Харькова, то Зеленский считает, что российские силы "хотят атаковать" город, хотя понимают, что это будет "очень тяжело".

В то же время, по его словам, "если так будет продолжаться и дальше, мы будем вынуждены создать зону безопасности".

Что известно о наступлении РФ в Харьковской области

Российские войска 10 мая начали новое наступление в Харьковской области, успев захватить несколько пограничных сел. В настоящее время из приграничья уже удалось эвакуировать почти 10 тысяч человек.

Буквально 17 мая президент Украины Владимир Зеленский во время своего ежедневного видеообращения заявил, что наступая на Харьковском направлении РФ пытается ослабить силы ВСУ в целом по фронту. В то же время, по его словам, Украине для более эффективной обороны Харькова нужны два Patriot.