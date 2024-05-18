ЗСУ намагаються відтіснити армію РФ у напрямку Глибокого на Харківщині

Як зазначається, на Харківському напрямку ворог не припиняє спроби прорвати оборону українських військ.

З початку доби окупанти двічі атакували позиції ЗСУ в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ, успіху не мали.

Наші захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку населеного пункту Глибоке, — йдеться у повідомленні.

За минулу добу на Харківському напрямку противник втратив до 200 осіб та 42 одиниці військової техніки. З початку цієї доби втрати Росії складають 19 осіб живої сили та 10 одиниць військової техніки.

На Куп’янському напрямку російська авіація завдала ударів у районах Берестового та Макіївки. Станом на цей час загалом відбулося шість бойових зіткнень. Росіяни зазнають втрат, дані уточнюються.

На Лиманському напрямку росіяни тричі намагалиися потіснити підрозділи Сил оборони біля Новосадового, Торського та Григорівки, однак успіху не мали. Натомість, Сили оборони покращили тактичне положення у деяких районах.

На Краматорському напрямку ворог атакував вісім разів поблизу Нового, Кліщіївки та Андріївки. Авіаударів зазнали Дружба та Нью-Йорк на Донеччині.

На Покровському напрямку росіяни підтримують інтенсивність наступальних дій. Від початку доби російські окупанти вже 10 разів намагалися прорвати українську оборону, зокрема в напрямках Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої та Уманського.

На Курахівському напрямку кількість атак на позиції українських захисників зросла до семи. Ворог намагався захопити українські позиції в районах Новомихайлівки, Красногорівки, Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного.