ЗСУ намагаються відтіснити армію РФ у напрямку Глибокого на Харківщині
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ намагаються відтіснити армію РФ у напрямку Глибокого на Харківщині

Генштаб ЗСУ
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Українські війська намагаються відтіснити росіян у напрямку населеного пункту Глибоке у Харківській області. Воно знаходить приблизно за 40 кілометрів від Харкова.

Генштаб оновив інформацію щодо ситуації на Харківщині

Як зазначається, на Харківському напрямку ворог не припиняє спроби прорвати оборону українських військ.

З початку доби окупанти двічі атакували позиції ЗСУ в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ, успіху не мали.

Наші захисники намагаються відтіснити ворога в напрямку населеного пункту Глибоке, — йдеться у повідомленні.

За минулу добу на Харківському напрямку противник втратив до 200 осіб та 42 одиниці військової техніки. З початку цієї доби втрати Росії складають 19 осіб живої сили та 10 одиниць військової техніки.

Яка ситуація на інших напрямках

  • На Куп’янському напрямку російська авіація завдала ударів у районах Берестового та Макіївки. Станом на цей час загалом відбулося шість бойових зіткнень. Росіяни зазнають втрат, дані уточнюються.

  • На Лиманському напрямку росіяни тричі намагалиися потіснити підрозділи Сил оборони біля Новосадового, Торського та Григорівки, однак успіху не мали. Натомість, Сили оборони покращили тактичне положення у деяких районах.

  • На Краматорському напрямку ворог атакував вісім разів поблизу Нового, Кліщіївки та Андріївки. Авіаударів зазнали Дружба та Нью-Йорк на Донеччині.

  • На Покровському напрямку росіяни підтримують інтенсивність наступальних дій. Від початку доби російські окупанти вже 10 разів намагалися прорвати українську оборону, зокрема в напрямках Новоолександрівки, Євгенівки, Новоселівки Першої та Уманського.

  • На Курахівському напрямку кількість атак на позиції українських захисників зросла до семи. Ворог намагався захопити українські позиції в районах Новомихайлівки, Красногорівки, Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного.

  • На Придніпровському напрямку російські загарбники тричі пробували вибити українських воїнів із Кринок на лівобережжі Дніпра. Успіху не мали.

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