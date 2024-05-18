ВСУ пытаются оттеснить армию РФ в направлении Глубокого в Харьковской области

Как отмечается, в Харьковском направлении враг не прекращает попытки прорвать оборону украинских войск.

С начала суток оккупанты дважды атаковали позиции ВСУ по направлениям населенных пунктов Липцы и Волчанск, успеха не имели.

Наши защитники пытаются оттеснить врага в направлении Глубокого, — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник потерял до 200 человек и 42 единицы военной техники. С начала этих суток потери России составляют 19 человек живой силы и 10 единиц военной техники.

На Купянском направлении российская авиация нанесла удары в районах Берестового и Макеевки. По состоянию на это время в общей сложности произошло шесть боевых столкновений. Россияне понесут потери, данные уточняются.

На Лиманском направлении россияне трижды пытались потеснить подразделения Сил обороны у Новосадового, Торского и Григорьевки, однако успеха не имели. Силы обороны улучшили тактическое положение в некоторых районах.

На Краматорском направлении враг атаковал восемь раз вблизи Нового, Клещиевки и Андреевки. Авиаудары получили Дружба и Нью-Йорк на Донетчине.

В Покровском направлении россияне поддерживают интенсивность наступательных действий. С начала суток российские оккупанты уже 10 раз пытались прорвать украинскую оборону, в частности в направлениях Александровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой и Уманского.

На Кураховском направлении количество атак на позиции украинских защитников выросло до семи. Враг пытался захватить украинские позиции в районах Новомихайловки, Красногоровки, Парасковеевки, Константиновки и Водяного.