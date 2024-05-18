ВСУ пытаются оттеснить армию РФ в направлении Глубокого в Харьковской области
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ пытаются оттеснить армию РФ в направлении Глубокого в Харьковской области

Генштаб ВСУ
всу
Читати українською

Украинские войска пытаются оттеснить россиян по направлению к населенному пункту Глубокое в Харьковской области. Оно находит примерно в 40 километрах от Харькова.

Генштаб обновил информацию о ситуации в Харьковской области

Как отмечается, в Харьковском направлении враг не прекращает попытки прорвать оборону украинских войск.

С начала суток оккупанты дважды атаковали позиции ВСУ по направлениям населенных пунктов Липцы и Волчанск, успеха не имели.

Наши защитники пытаются оттеснить врага в направлении Глубокого, — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник потерял до 200 человек и 42 единицы военной техники. С начала этих суток потери России составляют 19 человек живой силы и 10 единиц военной техники.

Какая ситуация по другим направлениям

  • На Купянском направлении российская авиация нанесла удары в районах Берестового и Макеевки. По состоянию на это время в общей сложности произошло шесть боевых столкновений. Россияне понесут потери, данные уточняются.

  • На Лиманском направлении россияне трижды пытались потеснить подразделения Сил обороны у Новосадового, Торского и Григорьевки, однако успеха не имели. Силы обороны улучшили тактическое положение в некоторых районах.

  • На Краматорском направлении враг атаковал восемь раз вблизи Нового, Клещиевки и Андреевки. Авиаудары получили Дружба и Нью-Йорк на Донетчине.

  • В Покровском направлении россияне поддерживают интенсивность наступательных действий. С начала суток российские оккупанты уже 10 раз пытались прорвать украинскую оборону, в частности в направлениях Александровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой и Уманского.

  • На Кураховском направлении количество атак на позиции украинских защитников выросло до семи. Враг пытался захватить украинские позиции в районах Новомихайловки, Красногоровки, Парасковеевки, Константиновки и Водяного.

  • На Приднепровском направлении российские захватчики трижды пытались выбить украинских воинов из Крынок на левобережье Днепра. Удачи не имели.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
США мешают ВСУ останавливать продвижение армии РФ в Харьковской области — аналитики
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Западные аналитики назвали причины внезапных успехов армии РФ в наступлении на Харьковщине
Военные ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Наступление РФ на Харьковщине может быть первой волной атак — Зеленский
рф

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?