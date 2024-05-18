ВСУ пытаются оттеснить армию РФ в направлении Глубокого в Харьковской области

Украинские войска пытаются оттеснить россиян по направлению к населенному пункту Глубокое в Харьковской области. Оно находит примерно в 40 километрах от Харькова.
Генштаб обновил информацию о ситуации в Харьковской области
Как отмечается, в Харьковском направлении враг не прекращает попытки прорвать оборону украинских войск.
С начала суток оккупанты дважды атаковали позиции ВСУ по направлениям населенных пунктов Липцы и Волчанск, успеха не имели.
За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник потерял до 200 человек и 42 единицы военной техники. С начала этих суток потери России составляют 19 человек живой силы и 10 единиц военной техники.
Какая ситуация по другим направлениям
На Купянском направлении российская авиация нанесла удары в районах Берестового и Макеевки. По состоянию на это время в общей сложности произошло шесть боевых столкновений. Россияне понесут потери, данные уточняются.
На Лиманском направлении россияне трижды пытались потеснить подразделения Сил обороны у Новосадового, Торского и Григорьевки, однако успеха не имели. Силы обороны улучшили тактическое положение в некоторых районах.
На Краматорском направлении враг атаковал восемь раз вблизи Нового, Клещиевки и Андреевки. Авиаудары получили Дружба и Нью-Йорк на Донетчине.
В Покровском направлении россияне поддерживают интенсивность наступательных действий. С начала суток российские оккупанты уже 10 раз пытались прорвать украинскую оборону, в частности в направлениях Александровки, Евгеньевки, Новоселовки Первой и Уманского.
На Кураховском направлении количество атак на позиции украинских защитников выросло до семи. Враг пытался захватить украинские позиции в районах Новомихайловки, Красногоровки, Парасковеевки, Константиновки и Водяного.
На Приднепровском направлении российские захватчики трижды пытались выбить украинских воинов из Крынок на левобережье Днепра. Удачи не имели.
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