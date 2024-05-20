ВСУ стабилизировали ситуацию в Харьковской области и заставили армию РФ уменьшить количество атак
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ стабилизировали ситуацию в Харьковской области и заставили армию РФ уменьшить количество атак

Военные ВСУ
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Источник:  ЛИГА.net

По информации пресс-секретаря НГУ Руслана Музычука, украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на Харьковщине и заставить оккупационную армию РФ уменьшить количество атак.

Что известно о ситуации в Харьковской области

На Харьковском направлении Силы обороны проводят необходимые действия, которые позволили стабилизировать ситуацию, уменьшить количество сил и средств противника, соответственно, количество попыток штурмов, — отметил Музычук.

Он подчеркнул, что российские оккупанты продолжают активно действовать группами пехоты, которые получили приказ занять позиции в лесополосах и вблизи населенных пунктов, или захватить их.

Спикер НГУ добавил, что для быстрой переброски личного состава преступная армия РФ использует легкую автомобильную технику, в частности, гольф-кары.

В целом за прошедшие сутки россияне пытались прорвать оборону украинских войск возле Волчанска, Старицы, Липцев и Зеленого.

Что говорят в Харьковской ОВА

По информации заместителя руководителя Харьковской ОВО Романа Семенухи, оккупационная армия РФ концентрирует усилия на захвате Волчанска.

Семенуха подчеркнул, что в настоящее время украинские военные контролируют около 60% территории Волчанска.

Враг продолжает штурмовые действия, в основном сосредоточенный на направлениях населенных пунктов Липке и левом и правом фланге в Волчанске.

Только есть несколько прилетов КАБами по населенному пункту Липцы. Враг не оставляет попыток, особенно внутри Волчанска, отвергнуть Силы обороны, город примерно на 60% контролируют Вооруженные силы Украины, то есть штурмы не прекращаются, подчеркнул Семенуха.

Он также добавил, что утром, 20 мая, продолжались ожесточенные бои в районе Купянска.

При этом на отдельных участках украинские военные проводят свои штурмы с целью улучшения позиций.

Кроме того, непрерывно идут обстрелы приграничья — это Богодуховский, Харьковский и Чугуевский районы.

Если говорить о прилетах в Харьков, это были и КАБ, был новый модифицированный боеприпас, который называется УМПБ Д-30, это прямо по самой центральной части города, по центральному парку. Люди, погибшие в районе Черкасской Лозовой, — это был прилет крылатого "Искандера". И в Купянском районе у нас есть погибшие в результате двух обстрелов РОВД, — отмечает заместитель руководителя Харьковской ОВА.

Но больше всего область страдает от обстрелов российских Су-34, Су-35, которые КАБами обстреливают все приграничья. В частности, последним были 4 прилета по Липцам.

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