По информации пресс-секретаря НГУ Руслана Музычука, украинским военным удалось стабилизировать ситуацию на Харьковщине и заставить оккупационную армию РФ уменьшить количество атак.
Что известно о ситуации в Харьковской области
Он подчеркнул, что российские оккупанты продолжают активно действовать группами пехоты, которые получили приказ занять позиции в лесополосах и вблизи населенных пунктов, или захватить их.
Спикер НГУ добавил, что для быстрой переброски личного состава преступная армия РФ использует легкую автомобильную технику, в частности, гольф-кары.
В целом за прошедшие сутки россияне пытались прорвать оборону украинских войск возле Волчанска, Старицы, Липцев и Зеленого.
Что говорят в Харьковской ОВА
По информации заместителя руководителя Харьковской ОВО Романа Семенухи, оккупационная армия РФ концентрирует усилия на захвате Волчанска.
Семенуха подчеркнул, что в настоящее время украинские военные контролируют около 60% территории Волчанска.
Враг продолжает штурмовые действия, в основном сосредоточенный на направлениях населенных пунктов Липке и левом и правом фланге в Волчанске.
Он также добавил, что утром, 20 мая, продолжались ожесточенные бои в районе Купянска.
При этом на отдельных участках украинские военные проводят свои штурмы с целью улучшения позиций.
Кроме того, непрерывно идут обстрелы приграничья — это Богодуховский, Харьковский и Чугуевский районы.
Но больше всего область страдает от обстрелов российских Су-34, Су-35, которые КАБами обстреливают все приграничья. В частности, последним были 4 прилета по Липцам.
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