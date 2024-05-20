За інформацією речника НГУ Руслана Музичука, українським військовим вдалось стабілізувати ситуацію на Харківщині та змусити окупаційну армію РФ зменшити кількість атак.
Що відомо про ситуацію у Харківській області
Він підкреслив, що російські окупанти продовжують активно діяти групами піхоти, які отримали наказ зайняти позиції у лісосмугах та поблизу населених пунктів, або захопити їх.
Речник НГУ додав, що для швидкого перекидання особового складу злочинна армія РФ використовує легку автомобільну техніку, зокрема, гольф-кари.
Загалом протягом минулої доби росіяни намагалися прорвати оборону українських військ біля Вовчанська, Стариці, Липців і Зеленого.
Що кажуть у Харківській ОВА
За інформацією заступника керівника Харківської ОВА Романа Семенухи, окупаційна армія РФ концентрує зусилля на захопленні Вовчанська.
Семенуха підкреслив, що наразі українські військові контролюють близько 60% території Вовчанська.
Ворог продовжує штурмові дії, в основному зосереджений на напрямках населених пунктів Липці і лівому й правому флангу у Вовчанську.
Він також додав, що зранку, 20 травня, тривали запеклі бої в районі Куп’янська.
При цьому на окремих ділянках українські військові проводять власні штурми із метою покращення позицій.
Крім того, безперервно йдуть обстріли прикордоння — це Богодухівський, Харківський і Чугуївський райони.
Але найбільше область потерпає від обстрілів російських Су-34, Су-35, які КАБами обстрілюють все прикордоння. Зокрема, останнімм були 4 прильоти по Липцях.
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