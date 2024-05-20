ЗСУ стабілізували ситуацію на Харківщині та змусили армію РФ зменшити кількість атак
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ стабілізували ситуацію на Харківщині та змусили армію РФ зменшити кількість атак

Військовий ЗСУ
Джерело:  ЛІГА.net

За інформацією речника НГУ Руслана Музичука, українським військовим вдалось стабілізувати ситуацію на Харківщині та змусити окупаційну армію РФ зменшити кількість атак. 

Що відомо про ситуацію у Харківській області

На Харківському напрямку Сили оборони проводять необхідні дії, які дали змогу стабілізувати ситуацію, зменшити кількість сил і засобів противника, відповідно кількість спроб штурмів, — зазначив Музичук.

Він підкреслив, що російські окупанти продовжують активно діяти групами піхоти, які отримали наказ зайняти позиції у лісосмугах та поблизу населених пунктів, або захопити їх.

Речник НГУ додав, що для швидкого перекидання особового складу злочинна армія РФ використовує легку автомобільну техніку, зокрема, гольф-кари.

Загалом протягом минулої доби росіяни намагалися прорвати оборону українських військ біля Вовчанська, Стариці, Липців і Зеленого.

Що кажуть у Харківській ОВА

За інформацією заступника керівника Харківської ОВА Романа Семенухи, окупаційна армія РФ концентрує зусилля на захопленні Вовчанська.

Семенуха підкреслив, що наразі українські військові контролюють близько 60% території Вовчанська.

Ворог продовжує штурмові дії, в основному зосереджений на напрямках населених пунктів Липці і лівому й правому флангу у Вовчанську.

Щойно маємо декілька прильотів КАБами по населеному пункту Липці. Ворог не полишає спроб, особливо всередині Вовчанська, відкинути Сили оборони, місто приблизно на 60% контролюють Збройні сили України, тобто штурми не припиняються, — підкреслив Семенуха.

Він також додав, що зранку, 20 травня, тривали запеклі бої в районі Куп’янська.

При цьому на окремих ділянках українські військові проводять власні штурми із метою покращення позицій.

Крім того, безперервно йдуть обстріли прикордоння — це Богодухівський, Харківський і Чугуївський райони.

Якщо говорити про прильоти в Харків, це були і КАБи, був новий модифікований боєприпас, який називається УМПБ Д-30, це прямо по найцентральнішій частині міста, по центральному парку. Люди, які загинули в районі Черкаської Лозової, — це був приліт крилатого "Іскандера". І в Куп'янському районі у нас є загиблі внаслідок двох обстрілів РЗСВ, — зазначає заступник керівника Харківської ОВА.

Але найбільше область потерпає від обстрілів російських Су-34, Су-35, які КАБами обстрілюють все прикордоння. Зокрема, останнімм були 4 прильоти по Липцях.

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