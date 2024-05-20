За інформацією речника НГУ Руслана Музичука, українським військовим вдалось стабілізувати ситуацію на Харківщині та змусити окупаційну армію РФ зменшити кількість атак.

Що відомо про ситуацію у Харківській області

На Харківському напрямку Сили оборони проводять необхідні дії, які дали змогу стабілізувати ситуацію, зменшити кількість сил і засобів противника, відповідно кількість спроб штурмів, — зазначив Музичук. Поширити

Він підкреслив, що російські окупанти продовжують активно діяти групами піхоти, які отримали наказ зайняти позиції у лісосмугах та поблизу населених пунктів, або захопити їх.

Речник НГУ додав, що для швидкого перекидання особового складу злочинна армія РФ використовує легку автомобільну техніку, зокрема, гольф-кари.

Загалом протягом минулої доби росіяни намагалися прорвати оборону українських військ біля Вовчанська, Стариці, Липців і Зеленого.

Що кажуть у Харківській ОВА

За інформацією заступника керівника Харківської ОВА Романа Семенухи, окупаційна армія РФ концентрує зусилля на захопленні Вовчанська.

Семенуха підкреслив, що наразі українські військові контролюють близько 60% території Вовчанська.

Ворог продовжує штурмові дії, в основному зосереджений на напрямках населених пунктів Липці і лівому й правому флангу у Вовчанську.

Щойно маємо декілька прильотів КАБами по населеному пункту Липці. Ворог не полишає спроб, особливо всередині Вовчанська, відкинути Сили оборони, місто приблизно на 60% контролюють Збройні сили України, тобто штурми не припиняються, — підкреслив Семенуха. Поширити

Він також додав, що зранку, 20 травня, тривали запеклі бої в районі Куп’янська.

При цьому на окремих ділянках українські військові проводять власні штурми із метою покращення позицій.

Крім того, безперервно йдуть обстріли прикордоння — це Богодухівський, Харківський і Чугуївський райони.

Якщо говорити про прильоти в Харків, це були і КАБи, був новий модифікований боєприпас, який називається УМПБ Д-30, це прямо по найцентральнішій частині міста, по центральному парку. Люди, які загинули в районі Черкаської Лозової, — це був приліт крилатого "Іскандера". І в Куп'янському районі у нас є загиблі внаслідок двох обстрілів РЗСВ, — зазначає заступник керівника Харківської ОВА. Поширити

Але найбільше область потерпає від обстрілів російських Су-34, Су-35, які КАБами обстрілюють все прикордоння. Зокрема, останнімм були 4 прильоти по Липцях.