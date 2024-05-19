ЗСУ таємно перекинули бригади під Харків перед наступом армії РФ — Sky News

Україна приховано перекинула додаткові сили під Харків за кілька днів до того, як росіяни вдруге від початку війни спробували прорватися до Харкова 10 травня.

ЗСУ таємно перекинули бригади під Харків перед наступом армії РФ

Командир артилерійського підрозділу 57-ї бригади, 26-річний Олександр із позивним "Чорний", розповів, що його гармати навіть вели вогонь по російських військах за день до вторгнення. За його словами, росіяни "нахабно" скупчувалися на своєму боці кордону.

Ми били по танках на кордоні… це вже була справжня війна, — розповідає він. Поширити

Командир іншого артилерійського підрозділу також підтвердив, що бригаду завчасно перекинули для зміцнення оборони на цьому напрямку. Раніше ці війська тримали оборону поблизу Куп'янська.

Неназваний співрозмовник видання, описуючи перші кілька днів наступу росіян на Харківщину, сказав, що у певні моменти він боявся, що "ми втратили лінію фронту". За його словами, станом на зараз ситуацію стабілізовано, але "ми не знаємо, як довго це може тривати".

Вже згаданий командир артилеристів Олександр розповідає, що з-під Куп’янська на північ Харківщини його підрозділ перевели 4-5 травня. На його думку, це відбулося трохи запізно і вони не встиг як слід підготуватися.

Я не знаю всієї ситуації і чому так сталося. Але точно знаю, що для кращого відбиття [атаки] нам може знадобитися або більше часу, або краще підготовлені позиції, — сказав він. Поширити

За словами військового, російський наступ почався з тригодинного артилерійського обстрілу українських позицій, після чого сухопутні війська перетнули кордон. Він описав лінію фронту як спочатку "крихку", але зараз, на його думку, Росія втратила можливість зробити значний прорив.

Досі у них був шанс. Навіть у своєму районі я знав, де у нас є прогалини, куди вони могли проскочити. Зараз у нас таких прогалин немає. Я задоволений, що нам вдалося стабілізувати ситуацію, — сказав він. Поширити

Битва за Харків

Важливу роль у відбитті російського наступу на Харківщині відіграють підрозділи безпілотної авіації. Корреспондент британського The Times провів день на передовій з українськими бійцями і розповів про побачене.

Тим часом Україна будує третю лінію оборони в Харківській області. За словами очільника обладміністрації Олега Синєгубова, регион повністю справляється із цим завданням.