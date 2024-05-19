Американські посадовці та аналітики зазначають, що військова допомога Україні та погана координація окупаційної армії РФ майже унеможливлюють шанси російських загарбників на масштабний прорив на Харківщині.

Що кажуть аналітики та посадовці зі США про перспективи наступу армії РФ на Харківщині

Зазначається, що отримання українськими військовими американських озброєнь на мільярди доларів, а також нездатність окупаційної армії РФ координувати власні сухопутні та повітряні сили значно обмежать будь-які ймовірні успіхи російських загарбників у наступі на Харківщині.

Однак підкреслюється, що оскільки артилерія російських окупантів поступово наближається до Харкова, місто може зазнати нових обстрілів і ворожих атак.

Українцям не загрожує програш, але вони зараз не виграють. Немає мирних переговорів, і немає інтересу до них з боку українців. Росія відчуває, що має ініціативу, — зазначає директор програми міжнародної безпеки вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс. Поширити

Він зазначив, що хоча ймовірність прориву окупаційної армії РФ на Харківщині дуже мала, моральний стан і кількість особового складу українських військових після місяців безперервних боїв можуть бути проблемою.

Між тим професор стратегічних досліджень безпеки в університеті Сент-Ендрюс в Шотландії Філліпс О'Брайен зазначає, що після перекидання ЗСУ резервних сил на Харківщину окупаційна армія РФ зупинила просування.

Подивимося, чи зможуть вони спершу взяти маленьке містечко Вовчанськ, — зазначив О'Брайен. Поширити

Що західні аналітики кажуть про новий етап війни в Україні

У матеріалі The Washington Post зазначається, що схоже окупаційна армія РФ оговталась від гучних поразок у 2022 році та демонструє стійкість і наміри продовжувати розв’язану Кремлем злочинну війну проти України.

Автори матеріалу підкреслюють, що ключову підтримку ресурсами та необхідними компонентами Росія отримує від Китаю.

На думку журналістів видання, наразі західні партнери мають змінювати власну стратегію підтримки України.

У публікації зазначається, що окупаційна армія РФ продовжує зазнавати величезних втрат на фронті в Україні, а нафто-газовая галузь країни-агресорки зазнає значних збитків.

Проте західні санкції не змогли зруйнувати російську економіку, і експорт нафти продовжує забезпечувати 30% державного доходу. Торгівля ведеться в порушення західних санкцій.

Видання зокрема посилається на пакет рекомендацій, підготовлений Міжнародною робочою групою Стенфордського університету (США).

Зокрема експерти рекомендують Заходу наступне: