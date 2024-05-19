Американские чиновники и аналитики отмечают, что военная помощь Украине и плохая координация оккупационной армии РФ почти делают невозможными шансы российских захватчиков на масштабный прорыв на Харьковщине.

Что говорят аналитики и чиновники из США о перспективах наступления армии РФ на Харьковщине

Отмечается, что получение украинскими военными американских вооружений на миллиарды долларов, а также неспособность оккупационной армии РФ координировать свои сухопутные и воздушные силы значительно ограничат любые возможные успехи российских захватчиков в наступлении на Харьковщине.

Однако подчеркивается, что поскольку артиллерия российских оккупантов постепенно приближается к Харькову, город может испытать новые обстрелы и вражеские атаки.

Украинцам не грозит проигрыш, но они сейчас не выиграют. Нет мирных переговоров и нет интереса к ним со стороны украинцев. Россия чувствует, что имеет инициативу, отмечает директор программы международной безопасности вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Сет Джонс. Поделиться

Он отметил, что хотя вероятность прорыва оккупационной армии РФ в Харьковской области очень мала, моральное состояние и количество личного состава украинских военных после месяцев непрерывных боев могут быть проблемой.

Между тем, профессор стратегических исследований безопасности в университете Сент-Эндрюс в Шотландии Филлипс О'Брайен отмечает, что после переброски ВСУ резервных сил на Харьковщину оккупационная армия РФ остановила продвижение.

Посмотрим, смогут ли они сперва взять маленький городок Волчанск, — отметил О'Брайен. Поделиться

Что западные аналитики говорят о новом этапе войны в Украине

В материале The Washington Post отмечается, что, похоже, оккупационная армия РФ оправилась от громких поражений в 2022 году и демонстрирует устойчивость и намерения продолжать развязанную Кремлем преступную войну против Украины.

Авторы материала подчеркивают, что ключевую поддержку ресурсам и необходимым компонентам Россия получает от Китая.

По мнению журналистов издания, западные партнеры должны изменять собственную стратегию поддержки Украины.

В публикации отмечается, что оккупационная армия РФ продолжает нести огромные потери на фронте в Украине, а нефте-газовая отрасль страны-агрессоры несет значительные убытки.

Однако западные санкции не смогли разрушить российскую экономику и экспорт нефти продолжает обеспечивать 30% государственного дохода. Торговля ведется в нарушение западных санкций.

Издание, в частности, ссылается на пакет рекомендаций, подготовленный Международной рабочей группой Стэнфордского университета (США).

В частности, эксперты рекомендуют Западу следующее: