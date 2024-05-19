Украинские бойцы выбивают российские войска из лесополос в Харьковской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские бойцы выбивают российские войска из лесополос в Харьковской области — видео

НГУ
всу
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Россияне, наступая в Харьковской области, пытаются прятаться от украинских дронов в лесополосах. Но бойцы Нацгвардии выбивают врага и из них.

Как нацгвардейцы выбивают российские войска из лесополос в Харьковской области

Так, в Харьковской области враг пытается скрываться от разведывательных и ударных БПЛА, используя лесополосы или другие зеленые насаждения.

Однако спецназначители 2 отряда ЦСП "Омега" внимательно отслеживают передвижение россиян и точно отрабатывают из FPV дронов, — говорится в сообщении.

ВСУ ликвидировали более 1200 военных РФ в течение суток

Силы обороны продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала полномасштабного вторжения составляет 491080 военных.

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1210 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7576 (+16) ед,

  • боевых бронированных машин — 14630 (+35) ед,

  • артиллерийских систем — 12687 (+48) ед,

  • РСЗО / MLRS — 1074 (+3) ед,

  • средств ПВО — 803 (+2) ед,

  • самолетов — 354 (+0) ед,

  • вертолетов / helicopters — 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10155 (+47),

  • крылатых ракет — 2204 (+1),

  • кораблей /катеров — 26 (+0) ед,

  • подводных лодок — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 17251 (+82) ед,

  • специальной техники — 2077 (+2)

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