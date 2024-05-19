Украинские бойцы выбивают российские войска из лесополос в Харьковской области — видео

Россияне, наступая в Харьковской области, пытаются прятаться от украинских дронов в лесополосах. Но бойцы Нацгвардии выбивают врага и из них.
Как нацгвардейцы выбивают российские войска из лесополос в Харьковской области
Так, в Харьковской области враг пытается скрываться от разведывательных и ударных БПЛА, используя лесополосы или другие зеленые насаждения.
ВСУ ликвидировали более 1200 военных РФ в течение суток
Силы обороны продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала полномасштабного вторжения составляет 491080 военных.
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1210 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7576 (+16) ед,
боевых бронированных машин — 14630 (+35) ед,
артиллерийских систем — 12687 (+48) ед,
РСЗО / MLRS — 1074 (+3) ед,
средств ПВО — 803 (+2) ед,
самолетов — 354 (+0) ед,
вертолетов / helicopters — 326 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10155 (+47),
крылатых ракет — 2204 (+1),
кораблей /катеров — 26 (+0) ед,
подводных лодок — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 17251 (+82) ед,
специальной техники — 2077 (+2)
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