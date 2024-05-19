Украинские бойцы выбивают российские войска из лесополос в Харьковской области — видео

Россияне, наступая в Харьковской области, пытаются прятаться от украинских дронов в лесополосах. Но бойцы Нацгвардии выбивают врага и из них.

Как нацгвардейцы выбивают российские войска из лесополос в Харьковской области

Так, в Харьковской области враг пытается скрываться от разведывательных и ударных БПЛА, используя лесополосы или другие зеленые насаждения.

Однако спецназначители 2 отряда ЦСП "Омега" внимательно отслеживают передвижение россиян и точно отрабатывают из FPV дронов, — говорится в сообщении. Поделиться

ВСУ ликвидировали более 1200 военных РФ в течение суток

Силы обороны продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала полномасштабного вторжения составляет 491080 военных.

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1210 российских захватчиков, а по технике уничтожено: