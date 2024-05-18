ВСУ ликвидировали более 1200 солдат РФ, 13 танков и 36 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 1200 солдат РФ, 13 танков и 36 артсистем

Генштаб ВСУ
всу
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Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 491 080 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1210 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7560 (+13) ед;

  • боевых бронированных машин — 14 595 (+43) ед;

  • артиллерийских систем — 12 639 (+36) ед;

  • РСЗО — 1071 ед.;

  • средства ПВО — 801 (+1) ед;

  • самолетов — 354 (+1) ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 108 (+35) ед;

  • крылатых ракет — 2203 (+3) ед;

  • кораблей/катеров — 26 ед.;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 17 169 (+65) ед;

  • специальной техники — 2075 (+6) ед

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

По информации Генштаба 17 мая, украинские военные усиливают линию обороны в приграничных районах Харьковской области и проводят разведку.

В Харьковском направлении наши подразделения усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины и ведут разведку. Враг на этом направлении нанес 15 авиационных ударов с применением 18 КАБов. С начала суток потери противника на этом направлении составляют — 133 вражеских военнослужащих убитыми и ранеными, 36 единиц вооружения и военной техники. Уничтожены 8 блиндажей противника. Ситуация контролируется силами обороны.

На Купянском направлении произошло шесть боеприкосновений.

На Краматорском направлении количество боеприкосновений с оккупантами возросло до 14.

На Покровском направлении враг продолжает попытки улучшить тактическое положение — к настоящему времени уже произошло 25 боевых столкновений. Горячее всего возле Новоалександровки. К ранее упомянутым населенным пунктам добавились Сокол и Невельское. Ситуация контролируется.

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