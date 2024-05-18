ЗСУ ліквідували понад 1200 солдатів РФ, 13 танків та 36 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 491 080 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1210 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 7560 (+13) од;

бойових броньованих машин — 14 595 (+43) од.;

артилерійських систем — 12 639 (+36) од.;

РСЗВ — 1071 од.;

засоби ППО — 801 (+1) од.;

літаків — 354 (+1) од.;

гелікоптерів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 108 (+35) од.;

крилатих ракет — 2203 (+3) од.;

кораблів/катерів — 26 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 17 169 (+65) од.;

спеціальної техніки — 2075 (+6) од

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

За інформацією Генштабу 17 травня, українські військові посилюють лінію оборони у прикордонних районах на Харківщині та проводять розвідку.

На Харківському напрямку наші підрозділи посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини та ведуть розвідку. Ворог на цьому напрямку завдав 15 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБів. З початку доби втрати противника на цьому напрямку становлять — 133 ворожих військовослужбовці вбитими і пораненими, 36 одиниць озброєння і військової техніки. Знищено 8 бліндажів противника. Ситуація контролюється силами оборони. Поширити

На Куп’янському напрямку відбулося шість боєзіткнень.

На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень з окупантами зросла до 14.