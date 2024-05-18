ЗСУ ліквідували понад 1200 солдатів РФ, 13 танків та 36 артсистем

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 491 080 військових.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1210 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7560 (+13) од;
бойових броньованих машин — 14 595 (+43) од.;
артилерійських систем — 12 639 (+36) од.;
РСЗВ — 1071 од.;
засоби ППО — 801 (+1) од.;
літаків — 354 (+1) од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 108 (+35) од.;
крилатих ракет — 2203 (+3) од.;
кораблів/катерів — 26 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 17 169 (+65) од.;
спеціальної техніки — 2075 (+6) од
Яка ситуація на фронті
За інформацією Генштабу 17 травня, українські військові посилюють лінію оборони у прикордонних районах на Харківщині та проводять розвідку.
На Куп’янському напрямку відбулося шість боєзіткнень.
На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень з окупантами зросла до 14.
На Покровському напрямку ворог продовжує спроби покращити тактичне положення — на цей час вже відбулося 25 бойових зіткнень. Найгарячіше — біля Новоолександрівки. До раніше згаданих населених пунктів додалися Сокіл та Невельське. Ситуація контрольована.
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