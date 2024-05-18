ЗСУ ліквідували понад 1200 солдатів РФ, 13 танків та 36 артсистем
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ ліквідували понад 1200 солдатів РФ, 13 танків та 36 артсистем

Генштаб ЗСУ
зсу

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 491 080 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1210 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7560 (+13) од;

  • бойових броньованих машин — 14 595 (+43) од.;

  • артилерійських систем — 12 639 (+36) од.;

  • РСЗВ — 1071 од.;

  • засоби ППО — 801 (+1) од.;

  • літаків — 354 (+1) од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 108 (+35) од.;

  • крилатих ракет — 2203 (+3) од.;

  • кораблів/катерів — 26 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 17 169 (+65) од.;

  • спеціальної техніки — 2075 (+6) од

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

За інформацією Генштабу 17 травня, українські військові посилюють лінію оборони у прикордонних районах на Харківщині та проводять розвідку.

На Харківському напрямку наші підрозділи посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини та ведуть розвідку. Ворог на цьому напрямку завдав 15 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБів. З початку доби втрати противника на цьому напрямку становлять — 133 ворожих військовослужбовці вбитими і пораненими, 36 одиниць озброєння і військової техніки. Знищено 8 бліндажів противника. Ситуація контролюється силами оборони.

На Куп’янському напрямку відбулося шість боєзіткнень.

На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень з окупантами зросла до 14.

На Покровському напрямку ворог продовжує спроби покращити тактичне положення — на цей час вже відбулося 25 бойових зіткнень. Найгарячіше — біля Новоолександрівки. До раніше згаданих населених пунктів додалися Сокіл та Невельське. Ситуація контрольована.

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