Українські військові продовжують ліквідовувати окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 489 870 військових.

Втрати армії РФ станом на 17 травня

Генштаб повідомив, що загальні ворожі втрати від початку повномасштабної війни складають:

особового складу — близько 489870 (+1410) осіб / persons,

танків — 7547 (+18) од,

бойових броньованих машин — 14552 (+14) од,

артилерійських систем — 12603 (+38) од,

РСЗВ — 1071 (+1) од,

засобів ППО — 800 (+2) од,

літаків — 353 (+2) од,

гелікоптерів — 326 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10073 (+45),

крилатих ракет — 2200 (+0),

кораблі /катери — 26 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 17104 (+56) од,

спеціальна техніка — 2062 (+7)

Яка ситуація на фронті

Станом на вечір 16 травня відбулося 114 бойових зіткнень, противник завдав чотири ракетні удари, із застосуванням семи ракет та 70 авіаційних ударів. Також було застосовано 431 дрон-камікадзе та здійснено майже 2800 обстрілів позицій наших військ.

На Харківському напрямку відбулося 10 бойових зіткнень. Нашими воїнами відбито вісім атак в районах населених пунктів Липці, Стариця та Вовчанськ Харківської області. Ворог продовжує спроби прорвати оборону українських підрозділів на напрямку Шебекіно — Вовчанськ.

Ситуація в населеному пункті Вовчанськ — контрольована.

Станом на зараз з початку поточної доби втрати противника на Харківському напрямку склали 160 окупантів з числа особового складу та 21 одиницю озброєння та військової техніки.

На Куп’янському напрямку Силами оборони успішно відбито шість атак противника. В окремих районах наші війська проводять заходи з покращення тактичного положення.

На Лиманському напрямку противник вісім разів безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Сіверському напрямку відбито чотири атаки противника. Тривають бої на напрямку Берестове — Виїмка. В ході оборонних дій втрат позицій не допущено, ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку відбито 13 спроб прорвати оборону наших військ.

Дві атаки ворога наші захисники відбивають на напрямках Бахмут — Кліщіївка, Опитне — Андріївка. Ситуація контрольована.

На Покровському напрямку відбулося 35 атак противника. На окремих ділянках в ході боїв внаслідок інтенсивного вогневого впливу та штурмових дій противника Сили оборони здійснили перегрупування. Бойові дії тривають в районі населеного пункту Новоолександрівка.

На Курахівському напрямку противник здійснив 12 спроб прорвати оборону наших військ. В ході боїв втрат позицій не допущено.

На Времівському напрямку противник здійснив девʼять безуспішних спроб покращити своє тактичне положення в районах населених пунктів Південна Шахта №1, Урожайне та Старомайорське. Ситуація контрольована.