Украинские военные продолжают ликвидировать окупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 489870 военных.

Потери армии РФ по состоянию на 17 мая

Генштаб сообщил, что общие вражеские потери с начала полномасштабной войны составляют:

личного состава - около 489870 (+1410) человек/persons,

танков - 7547 (+18) ед,

боевых бронированных машин - 14552 (+14) ед,

артиллерийских систем - 12603 (+38) ед,

РСЗО - 1071 (+1) ед,

средств ПВО - 800 (+2) ед,

самолетов - 353 (+2) ед,

вертолетов - 326 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10073 (+45),

крылатых ракет - 2200 (+0),

корабли /катера - 26 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 17104 (+56) ед,

специальная техника - 2062 (+7)

Какая ситуация на фронте

По состоянию на вечер 16 мая произошло 114 боевых столкновений, противник нанес четыре ракетных удара с применением семи ракет и 70 авиационных ударов. Также было применено 431 дрон-камикадзе и совершено около 2800 обстрелов позиций наших войск.

На Харьковском направлении произошло 10 боевых столкновений. Нашими воинами отражены восемь атак в районах населенных пунктов Липцы, Старица и Волчанск Харьковской области. Враг продолжает попытки прорвать оборону украинских подразделений в направлении Шебекино — Волчанск.

Ситуация в населенном пункте Волчанск – контролируемая.

На сегодняшний день с начала текущих суток потери противника на Харьковском направлении составили 160 окупантов из числа личного состава и 21 единицу вооружения и военной техники.

На Купянском направлении Силами обороны успешно отражены шесть атак противника. В отдельных районах наши войска проводят мероприятия по улучшению тактического положения.

На лиманском направлении противник восемь раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск.

На Северском направлении отражены четыре атаки противника. Продолжаются бои в направлении Берестово — Выемка. В ходе оборонительных действий потери позиций не допущены, ситуация контролируемая.

На Краматорском направлении отражены 13 попыток прорвать оборону наших войск.

Две атаки врага наши защитники отбивают на направлениях Бахмут – Клещиевка, Опросное – Андреевка. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении произошло 35 атак противника. На отдельных участках в ходе боев в результате интенсивного огневого воздействия и штурмовых действий противника Силы обороны совершили перегруппировку. Боевые действия продолжаются в районе населенного пункта Новоалександровка.

На Кураховском направлении противник предпринял 12 попыток прорвать оборону наших войск. В ходе боев потери позиций не допущены.

На Времивском направлении противник предпринял девять безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение в районах населенных пунктов Южная Шахта №1, Урожайное и Старомайорское. Ситуация контролируется.