ВСУ эффектно уничтожили солдат РФ на Bradley — видео

Украинские военные используют боевые машины пехоты Bradley для уничтожения россиян на Покровском направлении.
Что известно об уничтожении окупантов на Покровском направлении
Как отмечают в ВСУ, Покровское направление остается одним из самых тяжелых на фронте.
Противник атакует позиции украинских войск, используя свое преимущество в живой силе и технике. Все это при поддержке авиации, также непрерывно работает и враждебная артиллерия.
Тем временем бойцы 47-й отдельной механизированной бригады сдерживают оккупантов, в том числе и благодаря американской технике. Но делают все возможное, чтобы нанести врагу максимальные потери.
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Что известно о потерях армии РФ
Общие вражеские потери с начала полномасштабной войны составляют:
личного состава — около 488460 (+1520) человек;
танков — 7529 (+19) ед;
боевых бронированных машин — 14538 (+30) ед;
артиллерийских систем / artillery systems — 12565 (+27) ед;
РСЗО/MLRS — 1070 (+0) ед;
средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 798 (+0) ед;
самолетов/aircraft — 351 (+0) ед;
вертолетов / helicopters — 325 (+0) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 10028 (+13);
крылатые ракеты / cruise missiles — 2200 (+1);
корабли /катера/warships/boats — 26 (+0) ед;
подводные лодки / submarines — 1 (+0) ед;
автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks — 17048 (+93) ед;
специальная техника / special equipment — 2062 (+1);
С начала полномасштабного вторжения утраты русской армии ориентировочно составляют 488 460 окупантов.
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