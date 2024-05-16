ВСУ эффектно уничтожили солдат РФ на Bradley — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ эффектно уничтожили солдат РФ на Bradley — видео

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Источник:  47 ОМБр

Украинские военные используют боевые машины пехоты Bradley для уничтожения россиян на Покровском направлении.

Что известно об уничтожении окупантов на Покровском направлении

Как отмечают в ВСУ, Покровское направление остается одним из самых тяжелых на фронте.

Противник атакует позиции украинских войск, используя свое преимущество в живой силе и технике. Все это при поддержке авиации, также непрерывно работает и враждебная артиллерия.

Тем временем бойцы 47-й отдельной механизированной бригады сдерживают оккупантов, в том числе и благодаря американской технике. Но делают все возможное, чтобы нанести врагу максимальные потери.
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Что известно о потерях армии РФ

Общие вражеские потери с начала полномасштабной войны составляют:

  • личного состава — около 488460 (+1520) человек;

  • танков — 7529 (+19) ед;

  • боевых бронированных машин — 14538 (+30) ед;

  • артиллерийских систем / artillery systems — 12565 (+27) ед;

  • РСЗО/MLRS — 1070 (+0) ед;

  • средства ПВО / Anti-aircraft warfare systems — 798 (+0) ед;

  • самолетов/aircraft — 351 (+0) ед;

  • вертолетов / helicopters — 325 (+0) ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 10028 (+13);

  • крылатые ракеты / cruise missiles — 2200 (+1);

  • корабли /катера/warships/boats — 26 (+0) ед;

  • подводные лодки / submarines — 1 (+0) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн/vehicles and fuel tanks — 17048 (+93) ед;

  • специальная техника / special equipment — 2062 (+1);

С начала полномасштабного вторжения утраты русской армии ориентировочно составляют 488 460 окупантов.

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