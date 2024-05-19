ВСУ ликвидировали более 1200 военных РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 1200 военных РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Силы обороны продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала полномасштабного вторжения составляет 491 080 военных.

Утраты армии РФ по состоянию на 19 мая

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1210 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков - 7576 (+16) ед,

  • боевых бронированных машин - 14630 (+35) ед,

  • артиллерийских систем - 12687 (+48) ед,

  • РСЗО / MLRS - 1074 (+3) ед,

  • средств ПВО - 803 (+2) ед,

  • самолетов - 354 (+0) ед,

  • вертолетов / helicopters - 326 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10155 (+47),

  • крылатых ракет - 2204 (+1),

  • кораблей /катеров - 26 (+0) ед,

  • подводных лодок - 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн - 17251 (+82) ед,

  • специальной техники - 2077 (+2)

Ситуация на фронте

На вечер 18 мая ситуация на фронте остается напряженной. Украинские защитники дают отпор давлению российских оккупантов, усиливают нашу оборону и при благоприятных условиях контратакуют.

В течение суток 18 мая оккупанты нанесли три ракетных и 38 авиационных ударов (в том числе с применением 56 КАБов), применили 404 дрона-камикадзе, осуществили более трех тысяч обстрелов позиций наших войск.

На Харьковском направлении произошло 12 боевых столкновений. Нашими воинами отражены шесть атак к югу от населенных пунктов Глубокое и Лукьянцы Харьковской области.

Российские оккупанты применяют авиацию для авиаударов: за сутки две управляемые авиабомбы по Харькову, пять КАБов по Веселому и четыре — по району населенного пункта Липцы.

Предварительно общие потери врага в течение суток составили 125 человек. Также противник потерял 31 единицу вооружения и военной техники, из них три танка, шесть орудий и минометов. Кроме того, поражено 15 укрытий противника.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки возросло до 11. Силы обороны успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестово.

На Краматорском направлении противник 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. В направлениях населенных пунктов Калиновка, Клищиевка, Андреевка и Курдюмовка успеха не имел, понес потери и отошел.

В Покровском направлении ситуация остается сложной. Российский агрессор совершил 23 атаки. Боевые действия продолжаются.

На Кураховском направлении количество боев выросло до 11. Захватчики пытаются нарастить усилия в районе Парасковеевка Донецкой области.

На Ореховском направлении Силы обороны отразили штурмовые действия противника северо-западнее Вербового. Потери позиций не допущены. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили четыре атаки противника в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

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