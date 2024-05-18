Авиация ВСУ мощно атаковала подразделения армии РФ в Волчанске — видео

18 мая летчики Сил обороны Украины нанесли массированный авиаудар по зданиям в Волчанске, где находились группы российских оккупантов.

Авиация ВСУ поразила российских военных в Волчанске

Украинские летчики не оставили шанса российским оккупантам остаться в живых в захваченных ими зданиях Волчанской больницы.

Видео появилось на канале "Оперативный ВСУ".

Позже в Сеть попали другие видео с мощным ударом ВСУ по подразделениям российской пехоты в Волчанске.

Что известно о зачистке украинскими военными Волчанска от российских оккупантов

На обнародованном видео бойцы группы "Стугна" в составе спецподразделения "Тимур" ГУР МО ликвидируют солдат оккупационной армии РФ во время уличных боев в Волчанске.