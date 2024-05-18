Авіація ЗСУ потужно атакувала підрозділи армії РФ у Вовчанську — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація ЗСУ потужно атакувала підрозділи армії РФ у Вовчанську — відео

Вибух
Джерело:  Оперативний ЗСУ

18 травня льотчики Сил оборони України завдали масованого авіаудару по будівлях у Вовчанську, де знаходилися групи російських окупантів.

Авіація ЗСУ уразила російських військових у Вовчанську

Українські льотчики не залишили шансу російським окупантам залишитися у живих у захоплених ними будівлях лікарні Вовчанська.

Відео з’явилося на каналі “Оперативний ЗСУ”.

Пізніше у Мережу потрапили інші відео щодо потужного удару ЗСУ по підрозділах російської піхоти у Вовчанську.

Що відомо про зачистку українськими військовими Вовчанська від російських окупантів

На оприлюдненому відео бійці групи “Стугна” у складі спецпідрозділу “Тимур” ГУР МО ліквідують солдатів окупаційної армії РФ під час вуличних боїв у Вовчанську.

На кадрах, зокрема, можна побачити, як українські захисники ведуть перестрілку з російськими окупантами.

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