Авіація ЗСУ потужно атакувала підрозділи армії РФ у Вовчанську — відео

18 травня льотчики Сил оборони України завдали масованого авіаудару по будівлях у Вовчанську, де знаходилися групи російських окупантів.
Авіація ЗСУ уразила російських військових у Вовчанську
Українські льотчики не залишили шансу російським окупантам залишитися у живих у захоплених ними будівлях лікарні Вовчанська.
Відео з’явилося на каналі “Оперативний ЗСУ”.
Пізніше у Мережу потрапили інші відео щодо потужного удару ЗСУ по підрозділах російської піхоти у Вовчанську.
Що відомо про зачистку українськими військовими Вовчанська від російських окупантів
На оприлюдненому відео бійці групи “Стугна” у складі спецпідрозділу “Тимур” ГУР МО ліквідують солдатів окупаційної армії РФ під час вуличних боїв у Вовчанську.
На кадрах, зокрема, можна побачити, як українські захисники ведуть перестрілку з російськими окупантами.
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