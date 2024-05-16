У ДПСУ показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ — відео

Українські прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ у Харківській області, які безперервно тривають у місті та його околицях.

Як проходять бої за Вовчанськ

На відео можна побачити, як бійці ДПСУ прориваються через вогонь противника на підсилення до побратимів.

Навіщо Росія розпочала новий харківський наступ

Володимир Зеленський вкотре підтвердив, що наразі армія РФ робить все можливе, щоб відтягнути українські сили та зробити менш концентрованою їхню бойову роботу.

Президент наголосив, що реакція на ці дії завжди буде такою, як потрібно, — на кожному напрямку ворог отримає потужну відсіч.