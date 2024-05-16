У ДПСУ показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

У ДПСУ показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ — відео

ДПСУ
зсу

Українські прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за Вовчанськ у Харківській області, які безперервно тривають у місті та його околицях.

Як проходять бої за Вовчанськ

На відео можна побачити, як бійці ДПСУ прориваються через вогонь противника на підсилення до побратимів.

Навіщо Росія розпочала новий харківський наступ

Володимир Зеленський вкотре підтвердив, що наразі армія РФ робить все можливе, щоб відтягнути українські сили та зробити менш концентрованою їхню бойову роботу.

Президент наголосив, що реакція на ці дії завжди буде такою, як потрібно, — на кожному напрямку ворог отримає потужну відсіч.

Наш український результат, наша сила залежать від кожного солдата, кожного сержанта, кожного офіцера, які безпосередньо на позиціях, у бою, на фронті: повне виконання бойових завдань у наявних умовах має зірвати російські наступальні плани, — підсумував глава держави Володимир Зеленський.

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