В ГПСУ показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск — видео

Украинские пограничники показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск в Харьковской области, которые продолжаются в городе и его окрестностях.

Как проходят бои за Волчанск

На видео можно увидеть, как бойцы ГПСУ прорываются через огонь противника на усиление побратимов.

Зачем Россия начала новое харьковское наступление

Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что в настоящее время армия РФ делает все возможное, чтобы оттянуть украинские силы и сделать менее концентрированной их боевую работу.

Президент подчеркнул, что реакция на эти действия всегда будет такой, как нужно — на каждом направлении враг получит мощный отпор.