В ГПСУ показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск — видео

Украинские пограничники показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск в Харьковской области, которые продолжаются в городе и его окрестностях.
Как проходят бои за Волчанск
На видео можно увидеть, как бойцы ГПСУ прорываются через огонь противника на усиление побратимов.
Зачем Россия начала новое харьковское наступление
Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что в настоящее время армия РФ делает все возможное, чтобы оттянуть украинские силы и сделать менее концентрированной их боевую работу.
Президент подчеркнул, что реакция на эти действия всегда будет такой, как нужно — на каждом направлении враг получит мощный отпор.
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