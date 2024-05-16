В ГПСУ показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск — видео
Категория
Украина
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В ГПСУ показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск — видео

ГПСУ
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Украинские пограничники показали эксклюзивные кадры боев за Волчанск в Харьковской области, которые продолжаются в городе и его окрестностях.

Как проходят бои за Волчанск

На видео можно увидеть, как бойцы ГПСУ прорываются через огонь противника на усиление побратимов.

Зачем Россия начала новое харьковское наступление

Владимир Зеленский в очередной раз подтвердил, что в настоящее время армия РФ делает все возможное, чтобы оттянуть украинские силы и сделать менее концентрированной их боевую работу.

Президент подчеркнул, что реакция на эти действия всегда будет такой, как нужно — на каждом направлении враг получит мощный отпор.

Наш украинский результат, наша сила зависят от каждого солдата, каждого сержанта, каждого офицера, непосредственно на позициях, в бою, на фронте: полное выполнение боевых задач в сложившихся условиях должно сорвать российские наступательные планы, — подытожил глава государства Владимир Зеленский.

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